Este lunes vs Argentinos Juniors A "reventar" el Centenario

Este lunes, Colón recibirá a Argentinos Juniors desde las 21.10 en el Brigadier López, por la octava fecha de la Superliga, y se venderán entradas para no socios.

Las entradas para socios se venderán el lunes de 9 a 21 en la sede y para los no socios, en la boletería de Gobernador Freyre, el mismo día desde las 15 y hasta la hora del partido.

Los socios ingresarán en forma gratuita. Las generales para no socios tendrán un costo de 500 pesos; las plateas del sector este se venderán a 600 pesos para socios y 700 pesos para no socios, con entrada incluida; las plateas del sector oeste tendrán un valor de 700 pesos y 900 pesos (con entrada) para socios y no socios, mientras que los palcos valdrán 800 pesos y 1.100 pesos, respectivamente.

¡A ir temprano!

Desde la Secretaría de Seguridad Deportiva se recomienda a los simpatizantes sabaleros que no esperen a último momento y que concurran con tiempo al estadio para evitar perjuicios, demoras y situaciones desagradables en el ingreso al estadio.

La sugerencia era la de abrir las puertas del estadio a las 18.30 aproximadamente, pero esto se producirá una hora más tarde, alrededor de las 19.30.

Con qué equipo?

El plantel sabalero retornó este sábado a los entrenamientos que, en realidad, fueron muy livianos y como para recuperar fuerzas de cara al encuentro de este lunes a las 21.10 frente a Argentinos Juniors con un Brigadier López que seguramente explotará de público luego de la hazaña en el Mineirao.

Del partido del jueves, el que quedó muy dolorido es Rodrigo Aliendro, quien tuvo que salir en el desarrollo del segundo tiempo. No se descarta que Lavallén considere algunas modificaciones, aunque se estima que Burián seguirá en el arco y que algunos de los que estuvieron desde el arranque ante Mineiro también continúen en el equipo, aunque Gastón Díaz, Matías Fritzler y Christian Bernardi son algunas posibilidades concretas de reemplazo para este partido, que será el sexto y último de la seguidilla de 6 en 20 días que tuvo que afrontar el plantel.

Por su parte, Argentinos, que viene en busca de la punta del campeonato de la mano de Dabove, anuncia esta probable formación: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Fausto Vera o Francis Mac Allister, Franco Moyano, Damián Batallini, Diego Sosa; Gabriel Hauche y Santiago Silva.