"Una ciudad mejora cuando tiene los lugares adecuados para sus mascotas"

Domingo 29.09.2019 - Última actualización - 18:02

18:01

Este espacio “mascotero” tiene un cerco de 1.150 metros cuadrados con juegos, dispenser de bolsas, cestos y una canilla con agua, bancos e iluminación. Surgió de una iniciativa conjunta entre vecinos y municipio.

Los vecinos de barrio Sur que viven en la zona de Plaza del Rosario ya disfrutan de una mejora que ordena el uso del lugar. Se trata de un canil, el primer sector exclusivamente “mascotero” en un espacio público de la ciudad. La iniciativa nació del trabajo en equipo entre el gobierno municipal y un grupo de vecinos que viven en las inmediaciones o son usuarios de esta plaza, ubicada al costado del Centro Cívico, frente a la Cárcel de Mujeres.

El intendente José Corral visitó el lugar para supervisar y conversar con los vecinos respecto al funcionamiento de lo implementado. “Compartimos la alegría de los vecinos que promovieron este lugar y contaron con nuestro apoyo”, comentó el mandatario. Dijo que estas iniciativas son posibles porque el municipio tiene gente “que trabaja intensamente para la tenencia responsable de los animales de compañía, de nuestras mascotas, que son tan importantes en la vida. Porque como siempre decimos, si tratamos bien a los animales nos humanizamos, somos mejores personas. Y la ciudad es mejor si tiene lugares adecuados para las mascotas”.

“Esta idea que hoy se ve concretada en esta plaza seguramente se va a replicar en otros espacios de la ciudad porque es un éxito, y otros barrios van a querer una solución de este tipo”, aseveró. Lo dijo porque se observa que “mejora la convivencia en el espacio público. Ésta es una plaza a la que viene mucha gente. Tener un espacio específico para los perros, con dispenser, con un conjunto de reglas que hemos acordado entre los vecinos que traen a sus perros, nos parece fantástico”, destacó.

El canil lleva de nombre “Josefina y sus amigos”, por una de las perras de Jorge Bonino, un vecino que fue uno de los promotores de este espacio. “Nos parece buenísimo para la ciudad que existan este tipo de iniciativas. La ciudad está mejor y más linda con lugares como éste”, remarcó.

Sobre el espacio

El canil tiene unos 1.150 m2. con juegos, dispenser de bolsas para juntar y tirar luego en los cestos los desechos de los animales, y bancos. “Nos decía una de las vecinas que han encontrado un motivo de vínculo entre ellos, porque había gente de la zona que no se conocía entre sí. Por eso, este lugar, además de ser un espacio adecuado para los perros, genera relaciones y mejora los vínculos entre los vecinos”.

“Los resultados son muy buenos. Tal vez somos la primera ciudad del país que tiene una Casa de las Mascotas desde donde gestionamos todas las actividades de tenencia responsable, castración, vacunación y distintos tipos de atenciones primarias”. El mandatario dijo que eso fue posible gracias al trabajo conjunto con las organizaciones que se dedican a las mascotas. Por todo eso se pudo abrir una segunda Casa de las Mascotas. Nos ha dado muchas satisfacciones porque los vecinos utilizan esos lugares. Y ése es, en definitiva, el objetivo buscado”, concluyó Corral.

Jorge Bonino es el dueño de “Josefina”, cuyo nombre lleva el canil. “Y sus amigos”, la segunda parte del nombre del lugar, alude a las otras mascotas que son llevadas por los vecinos para pasar el tiempo allí y juegan con Josefina y el resto de los perritos. “Es un sueño esto que vemos hoy acá. Todo nació hace seis años, que es el tiempo desde que tengo a Josefina”, contó. “Después de seis años, gracias a la gente del Municipio y a José (Corral) en particular se logró esto, que es algo muy importante no sólo para los que tenemos mascotas, sino también para la gente que no tiene mascotas y quiere pasar un momento en la plaza”.