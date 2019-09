https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.09.2019 - Última actualización - 13:59

13:56

Martínez seguramente volverá al equipo porque se recuperará, y Peano es muy posible que siga siendo el arquero, recibiendo la confianza del técnico más allá de haber fallado en el gol de Aldosivi. Por Cavallaro hay que esperar, sería un fuerte golpe y nada más, pero es duda.

Si lo de “Juani” Cavallaro es sólo un golpe, crecen las chances de que juegue el clásico. De todos modos, hay que tener cautela y esperar. Aparentemente, no estarían comprometidos los ligamentos y eso baja considerablemente la gravedad de la lesión. Foto: Pablo Aguirre

Dos por lesión, el otro por algunos errores que costaron goles Martínez, Cavallaro y Peano son los apellidos de las dudas en Unión Martínez seguramente volverá al equipo porque se recuperará, y Peano es muy posible que siga siendo el arquero, recibiendo la confianza del técnico más allá de haber fallado en el gol de Aldosivi. Por Cavallaro hay que esperar, sería un fuerte golpe y nada más, pero es duda. Martínez seguramente volverá al equipo porque se recuperará, y Peano es muy posible que siga siendo el arquero, recibiendo la confianza del técnico más allá de haber fallado en el gol de Aldosivi. Por Cavallaro hay que esperar, sería un fuerte golpe y nada más, pero es duda.

Las dudas de Madelón tienen nombre y apellido. Una es Damián Martínez, quien se recupera de la lesión que lo marginó ante Aldosivi, pero seguramente llegará en condiciones al clásico del domingo. La otra duda es Juan Ignacio Cavallaro, quien tuvo un fuerte golpe en la rodilla y se dijo que probablemente tenga comprometidos los ligamentos. Si es el golpe y nada más, las expectativas de que pueda jugar, crecen. Si hay algo más, será muy difícil que se recupere en sólo una semana.



Además, pero esto no es producto de alguna lesión, también dejó “picando” el entrenador la duda respecto de la continuidad de Marcos Peano, quien tuvo un error en el gol de Aldosivi.



Cuando finalizó el encuentro con Arsenal, Madelón fue contundente y dejó entrever claramente que Peano iba a continuar atajando más allá de haber cometido errores, sobre todo en el primer gol. Pero en sus declaraciones luego del encuentro en Mar del Plata, esa contundencia no fue tal y deslizó alguna duda en cuanto a ratificarle la confianza.



¿Qué se dice?, que más allá de estas declaraciones, Madelón no lo sacará y Peano continuará siendo el titular. La duda se prolongará, seguramente, porque el técnico no acostumbra generalmente a confirmar el equipo pero en el transcurso de la semana da fuertes indicios.



Si bien el trabajo con vistas al gran partido del domingo arrancó este lunes por la mañana en Casasol, se vislumbra que, finalmente, Madelón va a confirmar a Peano en el arco. Y si Cavallaro no puede jugar —es lo más probable—, su lugar será ocupado por Carabajal, que ya tuvo minutos en Mar del Plata y llegará en óptimas condiciones para arrancar el encuentro ante Colón.



Después, Madelón analizará el rendimiento del resto. La vuelta de Martínez implicará el retorno a la línea de cuatro titular, más allá de que el trabajo de Brian Blasi fue bueno y además convirtió el segundo gol (muy buena definición, como si fuese un “9”, clavando la pelota a un costado del arquero en una jugada que arrancó bien Carabajal y que continuó inteligentemente en Mazzola, quien le bajó la pelota con el pecho a Blasi para que convierta).



A partir de allí, seguramente en la mitad de la cancha se mantendrá a Bonifacio, Jalil Elías y Méndez. Allí, el técnico rojiblanco puede dudar si finalmente los estudios no arrojan lesión seria y Cavallaro está en condiciones de jugar, algo que, como se dijo más arriba, es muy poco probable.



Madelón dio a entender, claramente, que todavía no está del todo conforme con el rendimiento del equipo. “Les dije que había que cortar la racha de derrotas y empatamos con Central; ahora le sumamos esta victoria ante Aldosivi que nos hace ganar en confianza. Por algo había que empezar. El equipo irá apareciendo de a poco, no tengo dudas, y vamos a crecer”, dijo el técnico, palabras más, palabras menos.



De todos modos, los 8 puntos en 8 partidos no identifican la expectativa que se había creado antes del torneo. Si bien existió una renovación importante con jugadores que se fueron (medio equipo titular del torneo pasado ya no está más en el plantel), Madelón dijo antes del inicio que no tenía excusas y que se había armado un buen equipo.



La seguidilla de cuatro derrotas al hilo, con algunas actuaciones que dejaron mucho que desear, como las de Newell’s y Arsenal, sembraron dudas. Es cierto que en ese periplo de cuatro partidos perdidos, tres se jugaron afuera del 15 de Abril. Pero la realidad fue que se perdieron y la insatisfacción rodeó a un plantel que logró recuperarse y estos resultados ante Rosario Central y Aldosivi le dieron un empuje que Unión quiere aprovechar en la trastienda de un gran partido.

Atención



La sede social atenderá durante toda la semana en horario corrido, de 9 a 20.

Detalles



Este martes se llevará a cabo la habitual “reunión de cancha”. En la misma, se van a ultimar los detalles para la organización del encuentro del domingo en la avenida López y Planes. Uno de los aspectos a resolver es el partido de reserva.

La reserva debe ir de preliminar



Ya pasó en el superclásico River-Boca en el Monumental y también en el clásico rosarino que se jugó en el Gigante de Arroyito, entre Central y Newell’s. Con buen tino, en ambos partidos se resolvió que el partido de reserva se juegue como preliminar. ¿Pasará lo mismo en el clásico de Santa Fe?



Ya desde hace tiempo que la gente no puede disfrutar de este espectáculo. Por un lado, el aumento del costo del operativo porque se tienen que abrir las puertas mucho tiempo antes, es uno de los argumentos que se esgrimen, por parte de los dirigentes. Por el otro, reticencia de los entrenadores para que se utilice el campo de juego y puedan “romperlo”.



Lamentablemente, en las canchas del fútbol argentino ya no se puede disfrutar de un espectáculo completo, que inclusive serviría muchísimo para que los jugadores de reserva (en su gran mayoría, chicos surgidos de las inferiores del club, con corta edad) puedan empezar a codearse con el gran público y, cuando les toque debutar, no sientan el rigor escénico por no haber jugado nunca ante tanto público.



En el caso de los clásicos, más todavía. Por eso, River-Boca y Central-Newell’s (éste último bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Deportiva de la provincia de Santa Fe) tuvieron el partido entre las reservas, formando parte del espectáculo.



En la “reunión de cancha” se va a plantear este tema y sería bueno que aquella experiencia en los otros clásicos, se repita en el nuestro.



Desde el punto de vista de la Seguridad en Espectáculos Deportivos no hay ningún tipo de condicionantes. Desde ya que se deben abrir antes las puertas del estadio, aunque la idea es que esto se produzca unas tres horas antes del partido. En el caso de jugarse el preliminar, podría empezar a las 12.30 ó 12.45, para finalizar una hora antes, aproximadamente, del inicio del encuentro principal. Esto daría lugar a que ambos planteles puedan llevar a cabo sin inconvenientes los ejercicios precompetitivos, tal cual se estila. Es hora de empezar a mejorar en estos aspectos también.

Sigue la “promo”



Unión ha lanzado una “promoción” exclusiva para socios, que consiste en la adquisición de plateas para los próximos ocho partidos de local que jugará el equipo, que incluye, además del clásico con Colón del domingo, otros partidos atrayentes como las visitas de Independiente, River y Vélez, entre otros.



Los palcos y preferenciales se venden a 5.600 pesos; la sudeste, sudoeste y altas preferenciales, 4.000 pesos; sudeste alta, 3.600 pesos; redonda alta, 3.200 pesos y redonda baja, 2.400 pesos.



En el caso exclusivo del clásico del domingo, también hay una venta exclusiva para socios hasta el viernes, con estos precios: palcos y preferencial, 1.500 pesos; sudeste, sudoeste y preferencial alta, 1.000 pesos; sudeste alta, 900 pesos; redonda alta, 700 pesos y redonda baja, 500 pesos.





Tres Empates Consecutivos se registran en el historial del clásico santafesino. El último fue 0 a 0 en el Centenario, anteriormente fue 1 a 1 en la avenida y el mismo marcador en el Brigadier López. El último triunfo de Unión fue el 23 de abril de 2016 con el gol de Lucas Gamba.