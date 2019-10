Siguen un "patrón común" para descubrir el crimen de Olmos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Hoy por hoy no hay prueba suficiente” para vincular a los cuatro detenidos con el homicidio ocurrido el 19 de septiembre en Fomento 9 de Julio. Maximiliano Olmos fue asesinado de dos disparos, para despojarlo de una Honda Tornado nueva.

La fiscal Rosana Marcolín investiga desde marzo una modalidad delictiva vinculada al robo de motos, cuya violencia se fue incrementando en la ciudad en los últimos meses, a punto tal que se cobró la vida de un joven de 25 años, a quien ejecutaron de dos disparos en plena calle, para despojarlo de su Honda Tornado nueva. Se trata del homicidio de Maximiliano Olmos (25), ocurrido el 19 de septiembre por la tarde, cuando iba a buscar a su pareja a la terminal de colectivos donde trabaja.



“Hoy por hoy no hay prueba suficiente, sino ya hubiera hecho la atribución delictiva”, aclaró la fiscal este lunes a la salida de tribunales. No obstante explicó que “en marzo empezamos a analizar el fenómeno de robo de moto como banda” y ya no como “un hecho aislado”, “a los fines de llegar a una atribución de asociación ilícita”.



“Dentro de esa asociación ilícita se analiza un patrón común, que es el robo de la Honda Tornado, con armas de fuego del tipo 9 mm. y por parte de personas con casco a bordo de otra moto tipo enduro de alta cilindrada”, dijo la representante del MPA.



Con la llave puesta



La descripción coincide plenamente con el caso Olmos, donde el muchacho fue abordado mientras circulaba por calle Domingo Silva y para evitar el robo dobló hacia pasaje Pasteur, donde fue perseguido y acribillado a tiros, hasta caer de su moto en el cruce con pasaje Larramendi, en el límite entre los barrios Fomento 9 de Julio y Mariano Comas.



A propósito de ello, Marcolín puso de relieve que “las motos Honda Tornado tienen un sistema que impide que sean levantadas de la vereda, sino que para robarlas necesitan la llave puesta y la persona andando, lo que genera un robo mucho más violento”. En tal sentido, recordó que ya cuentan “tres casos cometidos por dos personas con un arma 9 mm.” en las últimas semanas. Por último, la titular de la investigación penal pidió “compromiso” a la comunidad y destacó que “el reclamo por la seguridad lo hacemos todos”.



Tres imputados



En ese contexto, la semana pasada se produjeron allanamientos y detenciones, que permitieron desentrañar parte de la trama delictiva que se viene desarrollando desde 2017, 2018 y lo que va de 2019. Este lunes, la fiscal Marcolín atribuyó nueve hechos delictivos a tres implicados -existe un cuarto que fue recientemente detenido-, en una audiencia que estuvo a cargo del juez penal Luis Octavio Silva.



En el banquillo de los acusados se encuentran los hermanos Alberto Gabriel M., de 30 años, y Brian Alexander M., de 24, apodado “Dibu”; y Cristian Horacio M. (19), conocido por su alias de “Pastelito”. Los dos primeros estuvieron representados por el abogado Mauricio Frois, en tanto el tercero lo hizo acompañado por el Dr. Ignacio Alfonso Garrone.



Durante la audiencia imputativa la fiscal Marcolín atribuyó siete robos de motos, el atraco a una joyería de la zona norte y el último -que los engloba a todos-, la conformación de una banda que lleva al menos tres años de funcionamiento.



Siete motos



Los primeros cinco robos ocurrieron entre las 5 y las 7 de la mañana del 21 de enero de este año, en barrio El Pozo. Allí se les atribuyó a “Dibu” y “Pastelito” la sustracción de una Honda Wave de 110 c.c.; dos Corven 110 c.c.; una Guerrero CG 150 c.c.; y una Honda Storm. Los dos actuaron junto a otras dos personas que se encuentran identificadas (Mario B. y Jesús N.) y otros no identificados.



El sexto sucedió a las 3 de la mañana del 1° de febrero en barrio 7 Jefes, a la altura del Faro de la Costanera, cuando “Pastelito” amenazó con una pistola 9 mm. al conductor de una moto Gillera y se la robó.

El séptimo se remonta al 13 de febrero pasado, cuando “Pastelito”, junto a otros dos sujetos, sustrajo una moto Corven Energy de 110 c.c. que estaba estacionada detrás de la Feria del Litoral, ubicada en Aristóbulo del Valle casi avenida Gorriti.



Una joyería



En el octavo hecho aparece Alberto Gabriel M., puesto que en un allanamiento realizado el lunes pasado (23 de septiembre), la policía secuestró en su poder un paño con joyas sustraídas el 23 de mayo de la joyería Pietra’s y se secuestró un arma de fuego presuntamente utilizada en aquel atraco.



Por último los tres muchachos fueron acusados de formar parte de una banda o asociación ilícita que funcionó en Santa Fe durante los años 2017, 2018 y 2019 cometiendo diferentes delitos, entre los que se destaca el robo calificado por uso de arma, falsificación, tenencia y abusos de arma de fuego, entre otros. Además, la fiscal puso en cabeza de “Pastelito” y “Dibu” el rol de organizadores de la empresa delictiva.

El jueves



La fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva para los tres detenidos, por lo que pidió que se fije fecha y hora para el tratamiento de la cautelar, que tendrá lugar el jueves 3 de octubre en horario aún no definido. En cuanto al cuarto detenido, sería imputado en las próximas horas.

Abogado y motociclista



“Yo también soy motociclista y es un flagelo”, denunció el abogado Martín Risso Patrón, que representa a los familiares de Maximiliano Olmos. “Lamentablemente tuvo que costar una vida”, pero ahora que “los cabecillas han sido desbaratados tenemos esperanzas para el descubrimiento del homicidio” y se excusó diciendo que “no les puedo adelantar más información”.



“Es una zona donde había mucha gente” donde mataron a Olmos, por lo que “convocamos a los testigos, a quienes hayan visto algo”. “Hay una relación directa entre la banda y el hecho” pero “falta conseguir más testigos para reforzar la teoría”, expresó.



Los asaltantes “actuaron impunemente” y “tenían un casco de cross bastante abierto, por lo que se puede identificar las caras”. “Que se acerquen a la querella si por ahí no confían en la policía, los testigos van a ser resguardados, nosotros estamos de parte de la familia y no tenemos ningún vínculo con la policía”, dijo.