El cuerpo no aparece

Continúa la disputa por los restos de José José

La ex actriz Anel habló ampliamente sobre la situación por la que atraviesan los hijos que tuvo con el cantante y la hermana menor de ellos, Sarita, quien cuatro días después de su muerte no los ha dejado ver el cuerpo de su padre.

Anel Noreña, la segunda esposa del cantante José José, señaló que en estos momentos de duelo por la muerte del cantautor no entiende “tanto odio” y el por qué de la negativa de su hija menor, Sarita, por mostrar el cuerpo o reunirse con sus hermanastros Marysol y José Joel. Tenés que leer La hija de José José negó haber ocultado los restos de su padre Ante las presuntas intenciones de la tercera esposa del cantante Sara Salazar y su hija Sarita de cremar el cuerpo, aclaró que su voluntad no era que “lo cremaran sino que lo enterraran en México”. En un enlace con sus hijos para el programa “Ventaneando”, de Televisión Azteca, Noreña les dijo “tranquilos y decentes urgan a su hermanita por el cuerpo de tu papá y que lo vean ustedes con sus ojitos. de la manera más atenta porque lo único que piden ustedes es verlo y poderle hacer un homenaje a su papá en su país, de una forma que esta niña lo entienda -en referencia a Sarita”. Aclaró a Sarita que sus hijos “no son mendigos” y no merecen ser tratados así ya que todo lo que intentan es ver el cuerpo de su padre desde hace tres días. Con lágrimas en los ojos aseguró que le duele la situación por la que están atravesando sus hijos y acusó a Sarita de encabezar un “show”. “No entiendo por qué tanto odio o qué pasa con el cuerpo de José José”, expresó Anel y les pidió que permitieran “ver el cuerpo” y que le digan a sus hijos c{omo murió su padre. José José falleció el sábado pasado en Miami y aún no quedan claras las causas ni las circunstancias. Sus últimos meses de vida estuvo al cuidado de su hija menor Sarita, quien a pesar de dar entrevistas a medios estadounidenses se ha negado a revelar dónde está el cuerpo de su padre y qué pasará con él. Anel se atribuye gran parte del éxito de su ex marido, con quien compartió lujos, viajes pero también la responsabilidad de cumplir con el público mexicano que llenaba las temporadas del cantante en centros nocturnos de moda en la época, como El Patio. Llegó a México en 1970 en marzo del mismo año conoció a José José, quien se había hecho famoso en el mundo con la canción “El Triste” en la competencia de El Festival de la Canción Latina. Por un tiempo tuvieron su relación bajo secreto, sin embargo tuvo que ser interrumpido puesto que el cantante conoció a Natalia “Kiki” Herrera Calles, quien se convirtió en su primera esposa. Sin embargo, en 1972, ellos estaban juntos de nuevo y tratando de tener un hijo; en 1975 tuvieron a José Joel, y en 1985 tuvieron a Marysol Estrella. La ex actriz afirmó que los primeros años el cantante fue un padre maravilloso, a pesar de las ausencias, pues le encantaba consentir a sus pequeños el tiempo que tenía disponible. Sin embargo, ella confesó que cuando creció el éxito, también creció su ausencia y eso le afectó mucho. Tras la ruptura entre el hermano de ella y el cantante y los viajes constantes con sus amigos, Noreña regresó a su hábito de comer de más mientras él bebía. Se separaron en 1991. En 2007, Anel publicó su autobiografía “Volcán apagado: Mi vida con el príncipe de la canción” en donde reveló que usó drogas e incluso se llegó a prostituir. Reveló detalles de su vida con el cantante. No obstante, ella dijo sentirse arrepentida de haber hecho y publicado el libro. “Lo hice por dinero... No lo debería haber hecho nunca, pero por otro lado había cosas de mi que me estorbaban”. Con información de Infobae

