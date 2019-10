https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.10.2019

Ledesma se refirió a la no inclusión de Sánchez

"Lo más importante es el equipo, todos aportan desde el lugar donde les toque"

El entrenador argentino explicó no estará entre los 23 el goleador histórico de Los Pumas. También el por qué de Mensa en el banco. De la Fuente sería el 10, en caso que algo le sucediera a Urdapilleta.

