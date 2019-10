https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perpetua por el crimen de la maestra

"Que no salga más", pidió el papá de Jesica Ronsoni

Fernando Oyola, quien era pareja de la víctima al momento del hecho, firmó un acuerdo de juicio abreviado por la máxima pena. Fue acusado de homicidio calificado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. La familia de Jesica espera que no le den beneficios.

“Sentimos alivio, la parte penal se terminó pero lo otro no”, dijo Hugo Ronsoni tras la condena. Foto: Flavio Raina



Foto: Flavio Raina

