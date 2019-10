Madelón prolonga dudas de puertas para afuera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ha llegado el día de definiciones para Leo Madelón, aunque seguramente “guardará” la formación del equipo para que recién se oficialice el día del partido. De todos modos, algunas cuestiones van quedando en evidencia. De hecho que Gabriel Carabajal es uno de los jugadores que no quedará al margen del clásico del domingo y ya hay que gastar a cuenta de su inclusión como titular. ¿Será por Cavallaro?, es muy probable, aunque el volante rojiblanco, que sufrió un fuerte golpe en la rodilla en el partido con Aldosivi que lo sacó de la cancha, ha evolucionado muy bien y seguramente formará parte del plantel que concentrará el sábado.

Veamos cuál es el panorama que tiene el técnico frente a sí:

* Los que juegan “seguro”: Gómez Andrade-Bottinelli será la dupla de centrales y Corvalán irá por izquierda. En este aspecto, el defensivo, la duda está en el arco y en el sector derecho de la línea de cuatro. En la delantera, la dupla Mazzola-Bou y, en el mediocampo, los dos volantes laterales (Bonifacio y Carabajal) son los jugadores que se pueden incluir como “seguros” en la formación titular.

* Los puestos donde hay “dudas”: el entrecomillado es porque muy probablemente las dudas sean de las puertas para afuera pero no de las puertas para adentro. Una está en el arco. La sensación es que Peano goza de la confianza del técnico y si bien cometió errores en dos de los tres partidos que atajó, no hay que dar por hecho que se produciría el retorno de Moyano. Hoy la duda parece ser Peano o Moyano, en ese orden.

Después, si Martínez está bien va de titular y Blasi volverá al banco de suplentes más allá del gol y la buena actuación que tuvo en el encuentro del viernes pasado en Mar del Plata ante Aldosivi.

En la mitad de la cancha, se dejó en “blanco” el sector central. Es que entre Jalil Elías, Méndez y Acevedo saldrán los dos que irán desde el arranque. Elías y Méndez son los que vienen jugando, pero es posible que el técnico piense en Acevedo, que había jugado un muy buen partido ante San Lorenzo pero que luego desentonó ante Arsenal y perdió la titularidad.

En consecuencia, Peano o Moyano; Martínez o Blasi, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio, Méndez o Acevedo, Elías o Acevedo y Carabajal; Bou y Mazzola.

¿Y Cavallaro?. Es la duda que se plantea, teniendo en cuenta que su evolución fue buena pero no llegará en las mejores condiciones físicas al partido (más allá de que fue titular en Mar del Plata, jugó menos de un tiempo y se nota que no está para un ritmo sostenido durante 90 minutos).

Para Madelón no deja de ser una “tentación” poner a los dos (Cavallaro y Carabajal) porque sabe que con ellos va a tener una doble opción de buen manejo de pelota y claridad en la mitad de la cancha. Eso le dará fútbol al equipo. Y seguramente, el entrenador querrá recuperar lo antes posible a Acevedo para que el equipo gane aún más en volumen de juego

Detalles para ir a la cancha

El partido del domingo comenzará a las 15.30 y tres horas antes se abrirán las puertas del estadio, salvo la platea superior sur, cuya apertura será a las 14 teniendo en cuenta que primero deberán ingresar los integrantes de la delegación de Colón (dirigentes y allegados).

La oficina de socios atenderá hasta las 20 de este viernes, solo para el cobro de cuotas y ventas de plateas a socios plenos y el sábado de 9 a 13 para el cobro de cuotas y socios nuevos (en este caso, hasta las 12).

Los socios ingresarán gratis y la venta de plateas se hará el sábado de 10 a 18 y el domingo desde las 9, únicamente en boleterías sobre Bv. Pellegrini.

Las preferenciales y palcos costarán 1.500 pesos, las alta y laterales, 1.000 pesos y la redonda, 700 pesos.

Para no socios habrá venta de generales en los mismos horarios citados anteriormente. El valor de las generales es de 600 pesos; damas, jubilados y pensionados pagarán 350 pesos y los menores de 11 años deberán comprar un seguro para menores de 150 pesos. Las plateas valen 2.000 pesos en el caso de las altas y laterales y 1.500 pesos la redonda. Los menores de 5 años podrán ingresar acompañados por un adulto y no abonan platea. Los no socios deberán adquirir seguro de menor por 120 pesos y los socios ingresan con carnet y cuota al día.

Firmó Nardoni

El volante central, Juan Ignacio Nardoni, categoría 2002, firmó su primer contrato profesional con Unión, hasta junio de 2023. Ya debutó, la tarde de la derrota ante San Lorenzo.