Viernes 04.10.2019

7:50

Superliga Argentina Horarios y TV: mirá qué canal televisa el clásico santafesino y toda la fecha 9

Este viernes comienza una nueva fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, la número 9, con el condimiento especial del clásico santafesino.

El derby entre Tatengues y Sabaleros se disputará en el Estadio 15 de Abril, el domingo 6 de octubre a las 15:30, con la televisación exclusiva de TNT Sports.

Por otra parte, otros destacados de la fecha 9 son: San Lorenzo vs Central Córdoba, Vélez vs Independiente, Lanús vs Central, River vs Patronato y Defensa y Justicia vs Boca.