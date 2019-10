https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.10.2019

Casa del jugador Ex glorias por un clásico en paz

Este jueves, en la Casa del Jugador, se llevó a cabo un encuentro de ex jugadores de Colón y Unión, quienes posaron con una bandera que representa el sentimiento de todos.

Notables figuras de ambos equipos, como Nery Pumpido, Orlando Medina, Luciano Zavagno, el “Tato” Enrique, Darío Cabrol, Roberto Battión, “Pechu” Suárez, Esteban Fuertes, Edgar Fernández, Pedrito Uliambre, Eduardo Magnín, Oscar Alfredo Leguizamón y Víctor Alfredo Bottaniz, entre otros, pasaron un rato agradable y siguieron proyectando algo muy bueno para el fútbol de la ciudad, que tiene en Nery Pumpido, el campeón del mundo, a su principal instigador para ayudar a aquéllos que han dejado el fútbol.

“No vamos a dar ni residencia ni dinero, pero hay muchas carencias y necesidades que debemos atender”, dijo Pumpido. Entre otras cosas, no se entiende que en los clubes de Santa Fe no se permita el ingreso de los ex jugadores al estadio. Esta es una de las cuestiones que tienen previsto encarar a nivel dirigencial, a fin de elaborar algún sistema o protocolo para que aquéllos que deleitaron con su fútbol a los hinchas, puedan seguir viendo al club que defendieron. Y además, se conviertan en “embajadores”, como ocurre en otras instituciones.