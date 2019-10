Impactante: por la bajante del río aparecen nuevos bancos de arena en la Setúbal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.10.2019

Este lunes el hidrómetro en el Puerto Santa Fe midió 1,78 metros. Según el pronóstico del Instituto Nacional del Agua no habrá variaciones muy marcadas para las próximas semanas. El nivel está un metro por debajo de la altura media para octubre.

El hidrómetro ubicado en el Puerto de Santa Fe registró este lunes que la altura del río llegó a 1,78 metros. Este escaso caudal significa la tercera bajante más pronunciada de los últimos 30 años, según los datos históricos relevados por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), solo se ubica por encima de las medidas del 2009 (1,53 mts) y el 2001 (1,60 mts).

Foto: Guillermo Di Salvatore

Cada vez se nota más la bajante en la costa de la capital santafesina. El río como la laguna se alejan de la ciudad, emergen los bancos de arena, raigones y demás elementos que yacen en el lecho.

A primera vista, la zona ribereña muestra largos kilómetros de arena en la costa oeste de la Setúbal, también hay barro y sedimentos que quedan cada vez que la bajante se pronuncia. Ahora, los bancos de arena que aparecieron en el sector norte de la laguna, se replicaron a metros de los pilotes.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Descenso pronunciado

El 24 de agosto el río bajó a 2,34 metros y desde entonces no volvió a superar esa marca. La tendencia a la bajante persiste, a pesar de algunos leves repuntes, en solo una semana el caudal descendió 26 centímetros; de esta manera, la altura actual está más de un metro por debajo de la media estimada para octubre de 2,84 mts, calculada por las marcas promedio entre 1994 y 2018.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Según el Instituto Nacional del Agua (INA) el pronóstico y la estimación para la altura del río en las próximas semanas, no habrá grandes variaciones. Ante la consulta de El Litoral, desde el INA informaron que este martes se conocerán las medidas que se prevén para los próximos días.

Pocas lluvias en la Cuenca Alta



La bajante pronunciada se da por las bajas o nulas precipitaciones que se registran aguas arriba de la capital santafesina, sobre todo en la zona de Corrientes, y en sectores de Brasil y Paraguay donde los afluentes de estos países representan la Cuenca Alta del Plata y que alimentan el caudaloso Paraná.



Según los pronósticos de lluvias, previstas para la Cuenca Alta del Plata, no habrá una actividad significativa de precipitaciones para “alimentar” al río Paraná. Por lo cual no se espera un ascenso de niveles muy marcados para las próximas semanas, es decir que la bajante persistiría por varias semanas de no cambiar el panorama aguas arriba de Santa Fe.

Precauciones al navegar



El impacto negativo de la bajante es la navegabilidad por la infinidad de bancos e islas que conforman un delta en constante crecimiento, producto de los sedimentos.



Desde la Prefectura Naval Argentina reiteran las recomendaciones al momento de salir a navegar. Entre los consejos que brindan desde la fuerza de seguridad de los ríos, se sugiere: no aventurarse a lugares desconocidos por el peligro de vararse y romper la embarcación; salir con una buena reserva de combustible; avisar a algún conocido hacia qué lugar van, tratar de no estar incomunicado por cualquier inconveniente; respetar la capacidad máxima de carga de la embarcación, tanto en peso como en personas; no salir a navegar bajo alerta meteorológica; y en caso de emergencia comunicarse al número 106 o por medio de la radiotelefonía canal 16.