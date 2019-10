https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reconocido hincha tatengue Roque perdió el celular en el clásico y la comisión directiva de Unión le compró otro

Roque es un reconocido hincha tatengue no vidente. Desde 1999 hasta la fecha, nunca dejó de ir a la cancha y cada vez que el club de sus amores jugaba afuera de Santa Fe y con público visitante, Roque recorría el país alentando.

El pasado domingo mientras se disputaba el clásico, este famoso hincha se percató de que no tenía su celular, el cual contaba con una app para personas no videntes. En declaraciones a Cadena Oh, Roque sostuvo que “después del primer tiempo me doy cuenta que no tenía el celular. Supongo que se me habrá caído cuando estaba saltando, pero no pude encontrarlo más”.



Su hermana publicó en su red social un mensaje para toda la comunidad tatengue, pidiendo que se solidaricen con la situación. El hincha tatengue no tenía la certeza de cómo extravió el celular. Sostiene que puede haberse caído de su bolsillo mientras saltaba, o quizás alguien lo sustrajo de su bolsillo.



El caso llegó a la comisión directiva del Club Unión, cuyos directivos se solidarizaron con el reconocido hincha tatengue: pusieron plata de sus bolsillos para comprarle un nuevo celular a Roque. El gesto de la dirigencia fue celebrado por toda la comunidad rojiblanca y por la hermana de Roque, quien publicó un mensaje de agradecimiento en su Facebook.

"Queremos de parte de toda la familia de Roque agradecerle a toda la gente y a la comision directiva de Club Atletico Union que se solidarizó y que hizo viral el pedido tanto como Roque y nosotros toda su familia estaremos eternamente agradecidos desde ya muchisimas gracias y que Dios los bendiga a todos", destacó Daiana.

Desde #Unión🇦🇹, integrantes de la CD de @clubaunion, pusieron plata de sus bolsillos y le compraron un celular nuevo a Roque, el hincha Tatengue no vidente que perdió el teléfono📱 en el clásico ante Colón pic.twitter.com/uBRVJauEFq — Jorge Battagliotti (@jbattagliotti) October 7, 2019