El Plan Abre llega a todas las ciudades

Jueves 10.10.2019 - Última actualización - 19:56

La Cámara Baja sancionó un proyecto iniciado por los senadores justicialistas. El programa dispondrá de más de tres mil millones en el año próximo para asignarlo a todos los municipios. Otra jornada cargada de tensión política.

Desde el próximo ejercicio presupuestario, el Plan Abre dejará de ser un programa que aplica el gobierno provincial en cinco ciudades y se extenderá a todas las municipalidades de la bota santafesina. Ayer, la Cámara de Diputados sancionó la creación del ‘Programa de Intervención Integral de Barrios‘ para municipios de primera y segunda categoría de la provincia que había votado el Senado a fines de agosto a instancias del jefe de la bancada justicialista Armando Traferri (PJ - San Lorenzo).



De la votación no participó el interbloque justicialista que se retiró a poco de iniciarse la sesión en rechazo a la decisión del oficialismo de apurar el dictamen en las comisiones. “Se están llevando por delante los usos y buenas prácticas parlamentarias” disparó Leandro Busatto al momento de explicar la postura en el recinto. Cuestionó que no hubo quórum en un plenario de dos comisiones para considerar el proyecto pero que luego el oficialismo consiguió las firmas en las dos comisiones. “No violó el reglamento pero violentó las prácticas parlamentarias” acotó. “Se está haciendo política para debilitar al gobierno que viene y se trata de condicionar al futuro Ejecutivo. No podemos avalar con nuestra presencia estos hechos” explicó. “Tenemos mandato hasta el 10 de diciembre y estamos en condiciones de avanzar en temas cuando estén los acuerdos” refutó más tarde el jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi. “Tenemos legitimidad y legalidad para seguir impulsado normas” acotó.



“Desde el justicialismo no vamos a convalidar este método de funcionamiento de la Cámara de Diputados, que atropella los consensos y acuerdos parlamentarios con el simple objetivo de condicionar al próximo gobierno” remató un comunicado de los legisladores justicialistas sobre el final de la tarde.



El plan Abre fue uno de los 18 proyectos de ley votados ayer por Diputados donde se destacó la media sanción a una amplia reforma al Código Procesal Civil y Comercial largamente debatido en comisiones durante casi un año. Sin embargo, el tema quedó en segundo plano ante la decisión de la bancada justicialista de abandonar el recinto.



Bonfatti lo puso en marcha



Fue Galassi el encargado de explicar los alcances del Abre puesto en marcha por la gestión de Antonio Bonfatti en noviembre de 2013 impulsado por el Gabinete Social. “Este programa impulsó una forma de trabajo diferente desde el Estado, tanto horizontal como vertical. En lo primero por acción articulada de varios ministerios y en lo segundo con los municipios. Se pensó como respuesta a la conflictividad y la violencia que había en barrios de Santa Fe y de Rosario y se extendió luego a Santo Tomé, Villa Gobernador Gálvez y Pérez”, agregó. Luego, el jefe de la bancada socialista pidió mirar lo que ocurrió en barrios como Centenario, San Lorenzo, Coronel Dorrego, Las Flores, etc. “Hubo un altísimo impacto social por el Abre en unos 50 barrios de las grandes ciudades que le cambió la vida a los ciudadanos por obras de infraestructura y el abordaje integral de todas las áreas”. Destacó la tarea conjunta del gobierno provincial y los municipios. Mencionó la apertura de calles en esas zonas, el recupero de clubes, de paseos, de espacios verdes. No dejó de mencionar que la iniciativa fue votada por todos los bloques del Senado y valoró que ahora haya una inversión prevista año por año y los municipios sabrán el monto a tener para planificar. “Lo que hoy estaba circunscripto a cinco ciudades, se extenderá a todas las municipalidades” destacó.



Sobre el final recordó que el impacto del programa fue medido por el Observatorio Social de la UCA. “Todos los indicadores que se empezaron a medir en 2014, fueron mejorando año a año”, dijo.



La norma determina que la finalidad del programa es realizar intervenciones urbanas integrales, adquisición de bienes de uso, equipamiento, contratación de obras menores en barrios vulnerables y priorizados de todos los municipios y en el tercero dispone el financiamiento que tendrá en cada presupuesto que “no pueden ser menores a una cantidad equivalente al 6% del monto presupuestado el año anterior para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.



También dispone que los fondos se repartirán entre los municipios conforme “se distribuye la recaudación en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Además obliga al gobierno a publicar en el asegundo quincena de febrero los montos asignados a cada localidad mientras que entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de cada año, las autoridades municipales deben elevar a la autoridad de aplicación los proyectos a ejecutar para su aprobación por la Comisión de Seguimiento que podrá disponer adecuación o reemplazo. Fija que a los 30 días de aprobados los proyectos se deberán transferir los fondos en seis cuotas mensuales y consecutivas.



Así como el Fondo de Obras Menores, la aplicación de la norma quedará en manos de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno. La comisión de Seguimiento tendrá seis legisladores y seis funcionarios del Ejecutivo y en principio el programa se aplicará durante los cinco próximos ejercicios presupuestarios.



El plan Abre deberá contener en el Presupuesto 2020 una partida de 3.138 millones de pesos, cifra que es el 6% de lo previsto recaudar en el ejercicio actual de cobro de Ingresos Brutos, según lo determina el artículo 3 de la ley sancionada ayer y que fue pasada al Poder Ejecutivo para su promulgación.