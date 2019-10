Jornada periurbana en INTA Oliveros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unas 200 personas asistieron a la jornada “Alternativas productivas extensivas en el periurbano”. En el evento se brindó información técnica sobre alternativas aplicables para la producción periurbana y, finalizando la jornada, se organizó un foro de análisis e intercambio de experiencias.

Organizada por el INTA Oliveros, en la jornada participaron productores, ingenieros agrónomos, docentes y alumnos universitarios de diferentes lugares del país. La apertura estuvo a cargo del flamante Director del Centro Regional INTA Santa Fe, Alejandro Longo.

El relacionamiento urbano rural es una de las principales líneas de trabajo que el INTA Oliveros viene desarrollando. En este sentido, dijo que “ya no deberíamos pensar si el sistema es agroecológico o de producción tradicional agropecuaria. Tenemos que pensar en sistemas que sean sustentables, de baja utilización de insumos de síntesis química, que tengan menor impacto ambiental y sean inclusivos. Si nosotros podemos pensar un sistema con estas características estamos generando algo con una mirada más sólida”.

En la jornada también se compartió la experiencia de producción agroecológica de la Chacra Experimental Integrada Barrow (INTA-MAIBA), que presentó el Ing. Agr. Agustín Barbera.

La experiencia de Oliveros

Desde hace varios años, la experimental tiene un módulo experimental de producción agroecológica extensiva que linda con la localidad de Oliveros, donde se trabaja en sistema mixto agrícola-ganadero. “En ese marco nos pareció interesante poder contar los avances que tuvimos y también poder encontrarnos con otra gente que está trabajando esta misma temática, que todavía arroja más dudas que certezas” aseveró Longo.

A su vez, el Director resaltó que “es interesante mostrar las cuestiones tecnológicas y de procesos, pero también ver cómo todos estos temas están dentro del desarrollo local. Las cuestiones productivas son importantes, pero no es la única dimensión que debemos llevar adelante. También debemos saber qué pasa con la dimensión social como la ambiental”.

Victoria Benedetto (INTA Oliveros), que estuvo a cargo de la presentación del módulo agroecológico, estableció que “en nuestro módulo abordamos la producción de una manera similar a como se hace en las zonas de exclusión y, por ende, no utilizamos ningún agroquímico. En este sentido, en la recorrida a campo pudimos ver ciertas claves de manejo como la integración de animales, labranzas mínimas, el suelo siempre cubierto con raíces vivas”.

Estos principios, según la especialista, se vieron plasmados en cultivos de cobertura, siembra de pasturas y cultivos de producción de granos que, asociados a otros cultivos en el mismo lote, promueven interacciones biológicas y sinergias que se dan en el enfoque agroecológico.

Desarrollo territorial desde el INTA Oliveros

“Desde INTA Oliveros entendemos al desarrollo territorial como un proceso implementado por los actores del territorio, que procura fortalecer las capacidades locales y aprovechar los recursos propios y externos para mejorar la calidad de vida de la comunidad” estableció María Elena Aradas (INTA Oliveros).

Luego, la especialista dijo que se trabaja en forma interinstitucional, “a partir de un diagnóstico de problemas y oportunidades, priorizando ejes y compartiendo líneas de acciones con cada institución y, a partir de allí, llegar a un acuerdo para realizarlas en conjunto, enmarcado en un proceso y dentro de un enfoque multisectorial y multitematico”. Los ejes priorizados tienen que ver con lo social, lo ambiental y lo económico, con la comunicación como articuladora y la planificación prospectiva en una construcción de futuro compartido para el desarrollo sustentable de la localidad y región.

En este punto en particular, Longo agregó que “en estos ámbitos de trabajo es donde juega la transdisciplina, el desarrollo local y otros tantos aspectos que muchas veces los actores de la producción no tienen en consideración por centrarse en lo productivo. Obviamente, no le estamos diciendo al productor que tenga esta mirada amplia, pero sí nosotros como institución necesitamos ponerla en juego y esperar que los procesos se den naturalmente porque tiene que ver con el compromiso de todos”.

