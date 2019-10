https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.10.2019 - Última actualización - 19:05

19:04

A siete meses del accidente, el abogado del artista reveló los avances en su estado.

Tras la caída Se recupera Sergio Denis A siete meses del accidente, el abogado del artista reveló los avances en su estado. A siete meses del accidente, el abogado del artista reveló los avances en su estado.

A finales de julio, Diego Colombo, amigo y abogado de Sergio Denis encendió una luz de esperanza al contar que el cantante tenía "los ojos abiertos". Aquella frase llegaba justo después de que Verónica Monti, última pareja del artista, asegurara que estaba en "estado vegetativo".

No obstante, Nora Hoffmann, hermana de Denis, había expresado que no hubo grandes cambios en el estado de salud luego de la trágica caída ocurrida durante un show en Tucumán. "Siempre abrió los ojos, los abre y los cierra cuando entra en un estado que los médicos dicen que 'está dormido y relajado', pero cuando abre los ojos igual no está consciente, es un reflejo, abre los ojos pero es muy difícil de entender", expresó.

Pero ahora, en diálogo con Rodrigo Lussich, Colombo volvió a referirse al estado de salud de su amigo, a siete meses del accidente, y sus palabras son realmente esperanzadoras en relación a la recuperación que está haciendo en la clínica ALCLA. "Su estado de salud ha cambiado favorablemente, muy poquito, pero favorablemente. Sigue en coma de todas maneras, pero no retrocede, y poquito a poquito está mejor. Ahora lo sientan en una silla de ruedas y antes eso no se podía hacer. Se puede sentar. Tiene una mejoría", expresó.

"Abre los ojos y tiene una mirada un poquito más comprensiva. No tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener. Los enfermeros hablan de que ven mejoras. Ahora siempre tiene una radio escuchando música, y ven que tiene otra respuesta. Está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente. Cuando el cerebro le de esa chisma que todos tenemos, esperamos que Sergio vuelva a ser lo que era”, aseguró el letrado, y agregó: "Lo de Sergio es una cosa distinta a otros accidentes cerebrales, porque a diferencia de un accidente cerebro vascular, aquí ha sucedido por una cuestión externa. Esto, según los médicos, es una ventaja".

Con información de Exitoina