Ahora el PJ activó la reforma constitucional y busca 34 votos

Pretenden elegir convencionales en las elecciones municipales de 2021 y que la convención reformadora sesione desde marzo de 2020. Reacomodamientos en los diferentes bloques de la Cámara Baja.

Después de varias reuniones y de muchos rumores, este viernes al mediodía los once diputados actuales del Partido Justicialista firmaron un documento donde postulan la necesidad de sancionar una ley que declare la necesidad de reforma de la Constitución para lo cual postulan elegir los convencionales en 2021 en forma simultánea a las elecciones municipales y comunales, y proponen que el órgano reformador funcione desde el 1 de marzo de 2022 y durante 120 días.

La jugada tiene el aval del gobernador electo Omar Perotti y fue hecha pública con el guiño de diputados de diversos bloques -incluso del oficialismo- cuyas posturas se irán conociendo en las próximas horas. “Hoy por hoy creemos este es un diálogo que se debe dar entre las nuevas autoridades tanto del Poder Ejecutivo como de las nuevas mayorías parlamentarias y de los partidos políticos con representación. No he escuchado decir ni una palabra al respecto al gobernador electo. No me pueden llevar ahora de las narices cuando faltan 30 días para terminar el período Ordinario”, afirmó el jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi.

El justicialismo tiene 11 bancas y para votar la necesidad de la reforma se necesitan dos tercios de los 50 diputados. En principio, buscan 34 firmas para pedir una sesión especial para el tratamiento del proyecto. Voceros parlamentarios aseguran que tienen el número y no descartan presentar la nota en la presidencia de Diputados durante la semana venidera.

En el documento, el PJ invita a todas las fuerzas políticas para que se expresen “con el objetivo de que los santafesinos podamos vencer los escollos institucionales que han impedido, que en 35 años de democracia, nos reencontremos para debatir los lineamientos políticos, económicos y sociales que nos regirán en las próximas décadas”.

En diciembre de 2015, la Cámara de Diputados se conformó con 28 representantes del Frente Progresista que al poco tiempo se transformaron en 26 tras la expulsión de las filas socialistas de Rubén Giustiniani y de Silvia Augsburger que conformaron el nuevo partido, Igualdad y Participación. De los 22 legisladores de la oposición, 11 conforman el PJ; 9 Cambiemos y 2 el Frente Social y Popular. En Cambiemos habría sectores remisos a dar el aval y otros proclives al acuerdo.

En el Frente Progresista, se afirma que diez de los once socialistas están con la posición expresada por Galassi. La bancada radical estaría dividida entre la negativa de aquellos que representan al NEO y la mirada positiva de aquellos que responden al Mar y al grupo Universidad. También estarían en posturas encontradas los cuatro diputados que tienen bloques unipersonales (PDP, Creo, Pares y SI).

Sin movimientos en Senado

El objetivo central del justicialismo es que la reforma sea aprobada en la Cámara Joven este año y buscar el año venidero los consensos en el Senado que tendrá una nueva composición política. El dato central es la ausencia de representantes del Partido Socialista en la futura Cámara Alta. No obstante, algunos diputados radicales pretenden que haya un compromiso de los senadores partidarios para dar el aval al proyecto. El tema será motivo de reuniones este fin de semana.

El documento justicialista advierte que en la provincia “existe un alto consenso sobre la necesidad de la reforma de la Constitución pero a la hora de tomar la decisión los intereses partidarios y sectoriales que lo impiden siempre terminan triunfando”. Explican que el último intento “llevado adelante por el actual gobernador Miguel Lifschitz, no ha logrado los acuerdos políticos necesarios para su viabilidad”. Aclaran que no fue por falta de voluntad reformista de las fuerzas políticas sino “porque los tiempos propuestos no fueron los apropiados ni para el proceso eleccionario de los constituyentes ni para el funcionamiento de la Convención”. El PJ culpa de lo comprimido de los plazos “directamente relacionado con la posibilidad de reelección del actual gobernador”.

Luego dicen tener la obligación “de despojarnos de mezquindades y entender que reformar la Constitución es mucho más que incorporar en ella cuestiones formales, de simple actualización o la reelección del gobernador. Una constituyente nos posibilitará como sociedad discutir los lineamientos institucionales, políticos, económicos y sociales que nos habrán de regir en las próximas décadas”.

La propuesta pasa por tomar los actuales proyectos que tiene estado parlamentario para declarar la reforma para elegir convencionales en 2021 y realizar la reforma en 2020.

Consensos, no atajos

El jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, señaló que en temas institucionales como la reforma constitucional “hay que buscar consensos y no buscar atajos”. Advirtió que “algunos están pensando más en atajos en vez de buscar un amplio acuerdo que permita que avancemos después de casi 60 años en que se reformó por última vez la Constitución en un mecanismo que habilite la reforma para que termine siendo un hecho trascendente para los santafesinos y para la vida institucional de la provincia, y no una maniobra de un grupo minoritario de legisladores que la gran mayoría termina su mandato el 10 de diciembre”.

Insistió que el socialismo siempre ha sido reformista, y recuerda lo actuado por los tres gobernadores de ese signo. Postuló que el tema debe encararse en el próximo. “No he escuchado decir ni una palabra al respecto al gobernador electo. No me pueden llevar de las narices cuando faltan 30 días para terminar el período Ordinario a habilitar un tema tan trascendente como es el de la reforma de la Constitución. Si el gobernador electo lo plantea en su mensaje de asunción puede habilitar mecanismos para que los partidos con representación definan una política de fondo y aseguro que el socialismo va a estar de acuerdo, pero no que nos lleven ahora por un atajo un grupo de legisladores”.

Advirtió que Perotti asumirá con la Constitución que es clara al afirmar que “no hay reelección del gobernador”, aunque dijo que ese no es el debate de fondo. “El debate de fondo es para qué queremos reformar la Constitución. Como socialistas somos reformistas, pero no oportunistas y queremos dar un debate de fondo en el marco de acuerdos más amplios sobre un tema tan trascendente”.