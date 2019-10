¿Volvieron Jimena Barón y Daniel Osvaldo?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.10.2019 - Última actualización - 19:33

19:27

La cantante y el ex futbolista, quienes tienen un hijo en común, mostraron en sus redes que volvieron a tener vínculo y crecen las sospechas de una posible reconciliación.

El domingo pasado, en pleno "Día de la madre", Daniel Osvaldo sorprendió al publicar unas fotos de Jimena Barón junto a Morrison, el hijo que tienen en común, pero mucho más llamó la atención las cálidas palabras que le dedicó: "Feliz día a todas las madres, en especial a las más importantes de mi vida".

Si bien el posteo no fue sólo para la cantante, sino que también iba dirigido a su mamá y ex parejas, generó fuertes repercusiones en las redes sociales. Ella, por su parte, no habló del saludo del ex futbolista y tampoco le respondió con fuertes indirectas, como hizo en otras ocasiones.

Al parecer, la relación entre la ex pareja marcha mucho mejor que en marzo pasado, mes en el que la actriz reveló que él no tenía vínculo con el pequeño, ya que ella mostró en sus historias de Instagram unas fotos del menor junto a su papá viendo el partido del xeneize contra River, en la Bombonera.

Además, Jimena se fotografió apoyando a Boca, club donde jugaba Osvaldo, y acotó: "Me dejaron sola viendo el partido. Comiendo arroz integral tristísimo".

Jimena finalizó su relación con Daniel en mayo de 2015 en medio de rumores de infidelidad por parte del ex jugador que luego fueron confirmados. En junio de ese año, la cantante lo denunció por violencia de género. Sin embargo, en 2016, volvieron a apostar a su relación, pero meses después se separaron.

Tras los posteos de ambos, los rumores de acercamiento y posible reconciliación entre los ex tortolitos crecen cada vez más. ¿Se dieron una tercera oportunidad?