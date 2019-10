Caso Espino: "A mi hermano lo mataron para robarle"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.10.2019 - Última actualización - 13:40

13:33

Familiares de las víctimas sostienen la hipótesis del robo. Reclaman justicia y piden castigo para los asesinos.

Hace exactamente un año, los vecinos de barrio Sur (más precisamente los de la cuadra de Francia 1100) se enteraban de un hecho atroz. En el interior de una vivienda habían sido hallados muertos Rafael Espino (62), su esposa Mónica Rampazzo (60) y agonizando el hijo de ambos, Rodrigo (38), quien terminó falleciendo horas después.



Desde entonces y hasta hoy nada se supo respecto a cómo fue que se produjo el fallecimiento de estas tres personas.



“Muerte súbita al unísono por causa indeterminada”, dicen desde la Justicia. “Se nos burlan en la cara”, dicen los familiares de las víctimas.

Hace 1 año. El Litoral estuvo aquella fatídica noche y fue el único medio en ingresar al inmueble donde fueron hallados los cuerpos.Foto: Archivo El Litoral

Dolor de hermano



Lo que sigue es la palabra de tres hermanos de Rafael, que mantuvieron un diálogo con El Litoral.

* Susana Espino: “Un año con muy pocos avances. Tratando de consolar a una madre de casi 90 años que no puede entender los tiempos de la Justicia.



A un año de tres muertes sin resolver... sin detenidos... sin justicia para las víctimas.



Les pido a quienes tengan intervención en la investigación de este caso, que por un momento se pongan en nuestros zapatos. Se llevaran a una familia completa en barrio Sur.



Hoy somos nosotros y mañana puede tocarle a cualquiera. A cualquiera de los que hoy miran indiferentes cómo pasa el tiempo, sin resolver nada.



A mi hermano lo mataron para robarle. Cuando se les termine, van a ir por más. Porque no les importa nada. Porque ya mataron y porque lo único que les interesa es el beneficio de ellos, sin mirar para atrás.

Justicia señores... es lo único que pido. Y castigo para los asesinos”.

* Olga Espino: “Hace un año y estamos igual... en el mismo lugar. Muchas hojas escritas, muchas presentaciones hechas, muchos trámites, ofrecimientos de recompensa... pero seguimos igual.



El triple asesinato sigue sin resolverse. Todavía no logramos siquiera cambiar la carátula. Es mucha la tristeza, mucha la impotencia y mucha la bronca. Seguimos igual.



Espero que en algún momento la Justicia obre como tal. Y se descubra quiénes fueron los asesinos de tres personas.



Es terrible para nosotros tener que enfrentar a nuestra madre y decirle que no se ha progresado nada. Pese al esfuerzo de los abogados, seguimos en el mismo lugar. Sólo ruego se haga justicia y que los asesinos paguen por lo que hicieron.”

* Mario Espino: “Lo que yo vi no es lo que me dicen. No hay respuestas. Sólo nos dicen evasivas. Un año pasó desde que secuestraron la camioneta y todavía no hay un resultado sobre los estudios de ese vehículo. No hay una huella, un cabello, nada... ¿Eran ‘cirujanos’ que estaban con guantes de quirófano?”, se preguntó.



“Sabemos que desde la casa de mi hermano se llevaron unos 170 mil dólares. Ese dinero era de la venta de otra casa que tenía mi hermano. No sé por qué estaba ese dinero en la casa”, especuló.

Estudios “eternos” y resultados que no llegan



Ha pasado un año y no existe una sola certeza que permita aventurar un pronto esclarecimiento del caso. Todo parece indicar que las víctimas no presentarían heridas de arma de fuego, ni de arma blanca, como así tampoco lesiones por golpes.



Los exámenes preliminares habrían dado negativo en cuanto a la ingesta de algún tóxico (arsénico, veneno para ratas, etc.).



Así las cosas, todo quedó ahora en manos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de estudios toxicológicos y análisis anatomopatológicos.



Por el momento, los resultados de dichos estudios se desconocen.

Sin paz. Rafael, Mónica y Rodrigo, en uno de sus tantos viajes de placer. Foto: Archivo El Litoral



Refuerzos



La causa por la muerte del matrimonio Espino y su hijo ha sido reforzada con varias medidas.



* El ingreso de personal de Investigaciones de la compañía T.O.E.

* La gestión de una recompensa para quien aporte datos.

* Además de la fiscal Ana Laura Gioria, se sumó a los trabajos el fiscal Andrés Marchi.

* Especialistas de Criminalista van a estudios complementarios a los ya realizados.