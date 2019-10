Palermo Bajo supo cómo ganarlo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un partido de trámite intenso y cambiante, superó a CRAI y se consagró en el certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby.

En un partido intenso y de dominios alternados, Palermo Bajo de Córdoba venció a CRAI por 24 a 22, consagrándose campeón de la Reclasificación del Torneo del Interior 2019, que organizado por la Unión Argentina de Rugby, se había puesto en marcha el sábado 10 de agosto, con la participación de 32 equipos de diferentes puntos del país.



La definición estuvo dentro de la tónica esperada, con dos equipos que entregaron lo mejor de sí, compartiendo defectos y virtudes en proporciones bastante similiares.



CRAI arrancó del mejor modo, estableciendo un predominio territorial evidente, con un buen control de la pelota y generando varias situaciones factibles para sumar. En esa tónica se desarrollaron los primeros veinticinco minutos, por lo que no extrañó el 12 a 0 que reflejaba el marcador, producto de los dos primeros ensayos locales.



Sin embargo, poco a poco se fue recomodando el elenco cordobés, que recién a esa altura pudo atravesar los 22 metros adversarios. Su rendimiento fue creciendo y el juego ingresó en un marcado equilibrio, que propendió no solo a crear posibilidades, sino también a apoyar su primer try y acertar el penal que cerró el parcial con dos puntos de ventaja para el local.

El complemento



El arranque del segundo tiempo denotó la prolongación del protagonismo de Palermo Bajo; mientras que CRAI mantuvo su rendimiento en una meseta, que apenas alcanzó para mantenerse a tiro, ya que promediando la etapa, el marcador reflejaba una ventaja visitante por 19 a 15 (puntos conseguidos -sin excepción- por la vía de los penales, en ambos equipos).



La recta final se cargó de emotividad, en un contexto donde todos lucían extenuados; y en especial, los integrantes de los dos packs de forwards, ya que estaban librando una batalla sin cuartel, por la obtención y/o la recuperación de la pelota.



Por esa vía llegó la conquista de Joaquín Schierano -el mejor jugador de CRAI de la temporada-, que con el posterior goal de Francisco Alberto permitió acceder a una ventaja de 22 a 19, cuando restaban nueve minutos para el cierre.



En medio de situaciones bastante similares, los santafesinos fallaron en algunas situaciones puntuales que resultarían determinantes para la definición: y en especial, en varios line-outs propios, en cercanías de la meta adversaria.



Como contrapartida, los cordobeses arremetían una y otra vez en proximidades del ingoal rival: en varias ocasiones fueron contenidos por la fortaleza defensiva de CRAI; hasta que a tres minutos del final, apoyaron el try que les permitió sacar la escueta ventaja que resultaría determinante para la definición.



La última emoción, llegó prácticamente con tiempo cumplido, cuando después de evolucionar desde terreno propio, CRAI consiguió un penal que pudo haber modificado el destino del encuentro. Sin embargo, el kick no alcanzó el recorrido deseado y de ese modo se eclipsó la ilusión de acceder al segundo título nacional de su historia.



No hay nada que reprochar al plantel conducido por Alejandro Capobianco y Federico Fernández: todo lo contrario, solo caben reconocimientos. Como de muy buen modo se lo hizo saber la gran cantidad de público presente en el “Gipsy Field”, a través de los aplausos que coronaron la culminación del partido.



Lógicamente, el campeón no estuvo exento en la materia y también recibió la aprobación por los méritos acumulados: no solo de parte el buen número de cordobeses presentes, sino también de sus anfitriones, que gallardamente reconocieron lo actuado.



>>> SÍNTESIS

CRAI 22 - Palermo Bajo (C) 24

Cancha: principal de la Autopista.

Referee: Juan Pablo Federico (URBA).

CRAI: Facundo Garibay, Santiago Amsler (Joaquín Beron) y Joaquín Lerche; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, José Galvez (Ignacio Giombi) y Tobías Ledesma (Santiago Carreras); Alejandro Molinas (h) y Francisco Alberto; Lautaro Montini, Matías Peon (Valentín Colli), Juan Ignacio Arregui (Lucas Ordano), Franco Radín y Tomás Grenón. Head Coaches: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Palermo Bajo Córdoba: Ramiro Carrizo (Facundo Romagnoli), Martín Quiñonero (Jairo Peralta) y Gastón Valera (Emanuel Molina); Agustín Vila y Matías Groso (Tomás Romero Herter); Genaro Calviño (Gonzalo Perea), Daniel El Kazen y Conrado Roura; Martín Maineri y Luciano De Celiz (Federico Michelazzo); Francisco Moya (Nicolás Palmosano), Gastón Farfán, Marcos de Sanctis, Leandro Torres y Francisco González Del Pino. Head Coach: Claudio Ruiz.

Primer tiempo: 8, try de Ledesma y goal de Alberto; 12, try de Radín; 34, try de Moya y goal de De Sanctis; 38, penal de De Sanctis.

Segundo tiempo: 2, 9 y 20, penales de De Sanctis; 10, penal de Alberto; 30, try de Schierano y goal de Alberto; 38, try de Torres.

Amonestados: Ledesma y Arrregui (C); El Kazen (PB)