Lunes 28.10.2019

13:36

En la costa de Santa Fe Por la bajante del río Paraná apareció la manta geotextil que protege al Túnel Subfluvial

Desde el Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis aseguran que la megaestructura que une la provincia de Entre Ríos con Santa Fe no corre peligros en ninguno de sus aspectos a pesar de la bajante del Río Paraná.



El representante del gobierno de Entre Ríos en el túnel, Juan José Martínez, destacó a El Diario de Paraná: “Con la bajante del río no tenemos ningún tipo de inconvenientes, pero tampoco descuidamos las revisiones técnicas semanalmente con nuestras lanchas equipadas con la última tecnología para el control del túnel”, además precisó que se hacen los estudios correspondientes y que esta totalmente controlada la situación.

Por la bajante del río quedó a la vista la manta geotextil de protección del Túnel Subfluvial que fue colocada en los años 90 para contrarrestar las fuerzas de flotabilidad garantizando de esta manera la estabilidad de la obra, caso contrario al que se vive actualmente.

Desde el túnel aclararon que la circulación náutica corresponde a Prefectura Naval Argentina, por lo cual durante el día colocarán boyas para advertir a los navegantes que circulen por este sector, que está por fuera del Canal Principal del Paraná y no complicaría a la libre circulación de los buques de gran calado.



“Hoy se ven las mantas, pero es prácticamente imposible que se muevan porque son enormes y muy pesadas”, dijo Martínez para llevar tranquilidad a la población.

Control permanente



Entre los tubos que componen el viaducto y la superficie del río hay una importante capa de arena. “Hoy estamos tranquilos porque tenemos una tapada de arena de casi tres metros de altura que esta por sobre la manta del túnel”, aseguró Juan José Martínez.



“La bajante no es un problema”, aseguró y agregó: “Nosotros con este tipo de bajantes no tenemos ni un tipo de problemas. Se hacen todos los controles como corresponde y la estructura del túnel está a resguardo total”.

Tanto el Departamento Hídrico del Túnel como así también los lancheros tienen el control y el resguardo permanente. “Al río lo controlamos siempre y puede llegar a haber problemas con la navegación pero con nosotros no. Hay una cantidad de cosas que nos dan la tranquilidad de que estamos bien”.



Si el río continúa en bajante puede llegar a peligrar la navegación, pero esto no depende de las autoridades del túnel para prohibir la misma. “El túnel no está en el agua, el túnel está enterrado en el lecho o sea que si se prohibe la navegación se va a prohibir en todo el río, no solamente acá porque el túnel no está en el agua”, concluyó.