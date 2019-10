https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.10.2019 - Última actualización - 16:58

16:30

Quince propuestas para pasar una noche de cine de lo más terrorífica

Terror Las películas más escalofriantes para ver en Halloween Quince propuestas para pasar una noche de cine de lo más terrorífica Quince propuestas para pasar una noche de cine de lo más terrorífica

Si sos de los que te gusta el cine de terror, esta es tu noche ideal para pasar un Halloween escalofriante sin salir de casa. Para ello te proponemos una serie de películas, entre clásicas y más recientes, con las que podrás disfrutar una buena maratón de historias para no dormir sin levantarte del sofá.

En la hierba alta (2019)

Estrenada en el pasado festival de Sitges y disponible en Netflix, Vincezo Natali (Cube) nos propone una película que bebe de la inquietante pluma de Stephen King y su hijo Joe Hill para hablar del terror que asoma en la actualidad, y todo ello en clave de metáfora y con una naturaleza claustrofóbica como elemento principal en una trama que gira sobre temas como la familia, los sacrificios y la búsqueda de la redención. Patrick Wilson, rostro de películas del género como la saga Insidious o La monja, es aquí un tipo muy perverso.

It. Capítulo 2 (2019)

Pese a que no ha funcionado en taquilla tan bien como la primera entrega, este capítulo dirigido de nuevo por Andy Muschietti sigue a El club de los perdedores 30 años después de enfrentarse al despiadado payaso Pennywise. El miedo pasa a ser esta vez mucho más siniestro, de acuerdo con la edad de la pandilla protagonista, y corre mucha más sangre que en It.

Aterrados (2017)

El argentino Demián Rugna escribe, dirige y se encarga de la fotografía de este relato inquietante que participó el año pasado en Sitges sobre gente que desaparece sin dejar rastro, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas y movimientos magnéticos que no tienen explicación.

Hereditary (2018)

La aclamada ópera prima de Ari Aster narra la historia de Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos que después de la muerte de su madre, con la que nunca tuvo muy buena relación, comienza a percibir experiencias paranormales. Atención a la increíble actuación de Toni Collete, la madre del niño de El sexto sentido y a la presencia de la jovencísima Millie Shapiro.

Babadook (2014)

Seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelia (Essie Davis) no se ha recuperado todavía, pero tiene que educar a Samuel (Noah Wiseman), su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro de cuentos llamado “The Babadook” aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura con la que ha estado soñando.

La bruja (2015)

El debut en el largometraje de Robert Eggers, que este año estrena la magnífica El faro, no podía ser más escalofriante. Película turbadora donde las haya, el mal sobrenatural sobrevolaba entre los miembros de una familia que vivía en un bosque en la Nueva Inglaterra de 1630.

La cabaña en el bosque (2012)

Ingeniosa y apabullante a nivel visual, Drew Goddard metía a cinco estudiantes universitarios -uno de ellos Chris Hemsworth- en una cabaña perdida en el bosque y les hacía pasar un rato más que angustioso en una orgía de terror plagada de sustos buenos.

El orfanato (2007)

El exitoso debut en la dirección de J.A. Bayona vino avalado con la producción de Guillermo del Toro con una impactante historia que logró siete premios Goya. Laura (Belén Rueda) se instala con su familia en el orfanato en el que creció de niña. Su propósito es abrir una residencia para niños discapacitados. El ambiente del viejo caserón despierta la imaginación de su hijo, que empieza a dejarse arrastrar por la fantasía. Los juegos del niño inquietan cada vez más a Laura, que empieza a sospechar que en la casa hay algo que amenaza su familia.

La semilla del diablo (1968)

Basada en el best seller del escritor Ira Levin, se trata de una de las mejores películas de terror sobrenatural de todos los tiempos, con un gran éxito de crítica y de taquilla que sirvió de inspiración posteriormente para otros filmes del género. Roman Polanski dibujó con minimalismo visual un relato que convertía lo cotidiano en la peor de las pesadillas. Aquí el miedo no venía disfrazado de efectos especiales, ni tampoco tenía el rostro de unos zombies, aquí el auténtico horror se escondía en la piel de personas normales y corrientes. Todo ello envuelto en pequeños detalles satánicos que asaltaban la pantalla para sumergir al espectador en una atmósfera claustrofóbica guiada por una historia repleta de misterio y ambigüedad protagonizada por una jovencísima Mia Farrow.

La noche de los muertos vivientes (1968)

Clásico del género de terror que firmó George A.Romero con muertos vivientes que salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombis que sólo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza.

El exorcista (1973)

No puede faltar en la lista este otro clásico dirigido por William Friedkin en 1973 con una escalofriante Linda Blair. La película adapta la novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de doce años, es víctima de fenómenos paranormales. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Éste, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo.

Poltergeist: fenómenos extraños (1982)

Tobe Hooper también fue el director de esta excelente producción a cargo de Steven Spielberg en la que una familia americana de clase media se traslada a vivir a un idílico barrio, pero dentro de la casa empiezan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales para los que no hay explicación posible.

El resplandor (1980)

​

Un magnífico y terrorífico Jack Nicholson protagonizaba este otro clásico de Kubrick basado en una novela de Stephen King. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales. Su secuela, Doctor sueño, protagonizada por Ewan McGregor, llega a los cines este 31 de octubre.

La matanza de Texas (1974)

Tobe Hooper nos impresionó hace más de cuarenta años con este escalofriante filme de culto ambientado en una calurosa tarde de verano en la que cinco amigos se convertirán en fiambre a manos de una sanguinaria familia con la sierra eléctrica como electrodoméstico favorito.

Posesión infernal (1981)

La película de Sam Raimi es una orgía de sangre, gritos, posesiones y muerte. Cinco chicos van a pasar el fin de semana a una cabaña perdida en un espeso bosque en las montañas de Tennessee. Una vez instalados, y cuando se encuentran cenando, la trampilla que da acceso al sótano se abre de golpe. Extrañados, deciden bajar a investigar. Allí encuentran un magnetófono, un extraño cuchillo ritual y un libro antiquísimo.