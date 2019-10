En Santa Fe, las viviendas tendrán etiquetado de eficiencia energética

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 31.10.2019

19:49

Diputados completó la votación del mensaje del Poder Ejecutivo iniciado en 2017. Amplían la cantidad de integrantes de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Rafaela.

“Es la primera ley de eficiencia energética para viviendas en el país, es de Santa Fe. Es algo inédito. Es un marco legal sustentable para mejorar el cuidado del medio ambiente. Santa Fe ya tiene 800 profesionales capacitados para trabajar en la temática”. Fue la síntesis de la socialista Clara García cuando, por unanimidad, la Cámara de Diputados había sancionado un mensaje del Poder Ejecutivo cuya finalidad “es establecer un procedimiento de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción destinados a vivienda, a fin de clasificar dichos inmuebles según su grado de eficiencia en el consumo global de energía primaria, ligado a la utilización de los mismos mediante una Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda de la provincia de Santa Fe, la que tendrá vigencia por diez años”.



El Poder Ejecutivo inició el trámite legislativo de esta temática en julio de 2017, Diputados lo aprobó sobre fines de noviembre del año pasado y el Senado no llegó a tratarlo por lo que perdió estado parlamentario. Sin embargo, en el Senado el jefe de la bancada oficialista -Felipe Michlig-, reingresó el proyecto, la Cámara lo aprobó a mediados de octubre y ayer Diputados completó la sanción.



García destacó la tarea realizada por la Secretaría de la Energía en elaborar el mensaje después de meses de discusiones técnicas.



La norma tiene efectos prácticos y económicos en el mercado inmobiliario y promueve cambios en la construcción de las viviendas. Así como ocurre con la llamada línea blanca de artefactos para el hogar, que tienen etiquetas con letras en distintos colores, las propiedades también contarán con una calificación según su eficiencia energética, mediante el mismo código. Se confeccionará un modelo de etiqueta en el que figuran siete categorías, de la “A” a la “G”, que surge del “Índice de Prestación Energética” de un inmueble (IPE) como “la cantidad estimada de energía primaria que demandaría la normal utilización de dicho inmueble durante un año y por metro cuadrado”, el cual servirá como “indicador del grado de eficiencia energética”.



La norma crea un Registro de Etiquetas de Eficiencia Energética de Inmuebles y, además, un Registro de Certificadores, como asimismo una Comisión de Etiquetado que presidirá el Secretario de Estado de la Energía y que integrarán, en forma honoraria, representantes del Estado Provincial, de los gobiernos municipales y comunales, y de distintas organizaciones, colegios profesionales, universidades, institutos y toda otra persona física o jurídica que pudiera aportar a su buen desempeño.



Rafaela



También Diputados completó la sanción de otra norma que se inició en el Senado a instancias de Alcides Calvo (PJ - Castellanos) por el cual se incrementó a seis el número de integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Rafaela, por lo cual esa circunscripción judicial pasará a tener dos salas. La Sala I la integrarán los actualmente designados mientras que para la segunda será necesario el proceso de selección de candidatos y aprobación de los respectivos pliegos.



La Cámara sancionó sobre tablas ambas leyes y dio media sanción a tres proyectos más cuyos dictámenes debieron ser firmados en el propio recinto ya que no hubo quórum en las reuniones matinales de las dos principales comisiones: Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Legislación General. La falta de quórum fue provocado por la bancada justicialista molesta con la decisión del Poder Ejecutivo de remitir pliegos para Enress y Defensoría del Pueblo.



>>> No a los pliegos

El interbloque de diputados del Partido Justicialista le solicitó que “al gobernador Miguel Lifschitz que se abstenga de enviar los pliegos para ocupar los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios”.

La postura acordada en reunión de los once integrantes de la bancada califica como “un despropósito que, faltando 40 días para que culmine su mandato, Lifschitz designe personal en estas áreas, cuando la lógica indica que debiera ser potestad del gobernador electo, Omar Perotti”.

También dicen ver “con profunda preocupación algunas actitudes del gobernador saliente, que atentan contra la tan declamada calidad institucional de la provincia. No sólo se trata de designaciones sobre el final de su mandato, que parecen apuntar más a utilizar la estructura del Estado para ubicar allí a actuales o ex funcionarios cercanos a la actual gestión, sino también, por ejemplo, a promesas incumplidas, como no permitir que el presupuesto 2020 sea confeccionado por quien lo ejecutará, y no por quien transita sus últimas semanas al frente de la provincia”.

Para la bancada justicialista “queda cada vez más claro que, mientras en sus declaraciones periodísticas el gobernador saliente se comprometió a una transición ordenada, a brindar información clara sobre la situación económica real de la provincia y no tomar determinaciones que afecten la gestión de Perotti, en la práctica está haciendo todo lo contrario. El intento por designar funcionarios y enviar el presupuesto 2020 a poco más de un mes de terminar su gestión son una muestra de ello”.



>>> Desde la barra

Prórroga: En el último día posible, la Cámara de Diputados resolvió prorrogar el Período Ordinario hasta el 30 de noviembre como faculta la Constitución provincial. La Cámara votó ayer la respectiva resolución y antes los jefes de bloque acordaron realizar las últimas tres sesiones los jueves 7, 21 y 28 del corriente mes.

La jura: Finalmente se confirmó que el 5 de diciembre, a las 11, la Cámara de Diputados realizará la ceremonia de jura y elección de autoridades de los legisladores electos en junio pasado. La Secretaría Parlamentaria y la dirección de Protocolo ya se dieron la tarea de realizar las invitaciones respectivas de las autoridades así como de familiares de los 50 nuevos integrantes del cuerpo. Ayer, una de las futuras legisladoras -Amalia Granata- asistió a la sesión junto a la también electa Betina Florito y asesores de lo que será el bloque Unite.

Reforma: Siguen las conversaciones entre bloques de la Cámara de Diputados tendientes a lograr las 34 firmas para poder llevar al recinto el proyecto de reforma constitucional. Hasta anoche, la jugada del bloque justicialista no había llegado al número necesario y los voceros prometían seguir las gestiones en las próximas horas tendientes a presentar la nota en la semana venidera.