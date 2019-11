https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.11.2019 - Última actualización - 9:58

9:54

Lo resolvió la Cámara de Casación en fallo unánime al convalidar un fallo del TOF 4. Así, el ex vicepresidente deja de estar detenido bajo la figura de la prisión preventiva.

Causa Ciccone Confirman la pena a Amado Boudou Lo resolvió la Cámara de Casación en fallo unánime al convalidar un fallo del TOF 4. Así, el ex vicepresidente deja de estar detenido bajo la figura de la prisión preventiva.

Ahora, Casación rechazó un recurso de queja de la defensa del ex vicepresidente. En un fallo unánime, los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky decidieron no hacer lugar al recurso presentado contra la resolución del Tribunal que le fijó la pena, y que había ordenado dar inicio a la ejecución de la condena. De todas formas, la decisión no modifica la situación carcelaria de Boudou.

Hasta esta resolución, el ex ministro de Economía estaba bajo prisión preventiva porque la condena no está firme. Sin embargo, el 17 de julio pasado la Sala Cuarta de la Cámara de Casación la confirmó. Boudou apeló esa confirmación, pero la Casación declaró “inadmisible” el recurso extraordinario y redujo las posibilidades de una última revisión de la Corte a una apelación “en queja”.

"El recurrente se limitó a alegar la violación a garantías constitucionales -como el principio de inocencia- sin demostrar a lo largo de su impugnación, concretamente, cual es el agravio actual, de tardía o imposible reparación ulterior que le genera el auto dictado por el a quo, como para lograr equipararlo a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara", sostuvieron los camaristas en el fallo.

El miércoles, el TOF 4 hizo lugar a un planteo de la defensa que solicitó que se le compute a Boudou el tiempo que estuvo detenido por primera vez, es decir del 3 de noviembre de 2017 al 17 de enero de 2018, como parte de la sentencia dictada el año pasado en su contra. Así, le redujo casi tres meses el tiempo que ex vicepresidente de Cristina Kirchner tendrá que pasar en la cárcel.