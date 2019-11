Mundial de Rugby: este sábado se juega la final entre Inglaterra y Sudáfrica

Los seleccionados de Inglaterra y Sudáfrica protagonizarán mañana la final de la IX Copa del Mundo de Rugby de Japón, a partir de las 6 (hora de la Argentina), en el Yokohama Stadium, de esa ciudad portuaria japonesa.



El francés Jerome Garcés será el árbitro de la final y contará con Ben O’Keefe (Nueva Zelanda) y Romain Poite, como jueces asistentes , mientras que Ben Skeen (Nueva Zelanda ) será encargado del TMO (Television Match Official).



El encuentro de mañana marcara la segunda final entre ambos seleccionados en Mundiales de Rugby, ya que en la edición Francia 2007, Sudáfrica derrotó en el encuentro final a Inglaterra por 15 a 6, en el Stade de France, en Saint Denis.



En el partido por el tercer puesto, Nueva Zelanda se impuso hoy sobre Gales por un holgado marcador de 40 a 17, en Tokio.

El seleccionado de la ‘Rosa‘ llega a la final tras haber derrotado el fin de semana pasado al bicampeón Nueva Zelanda por 19 a 7, en una muestra de carácter y una sólida personalidad y calidad de juego para eliminar a los históricos All Blacks.



Por su parte, Sudáfrica logró clasificar al partido final tras vencer agónicamente a Gales por 19 a 16, con la conversión de un penal a minutos del final del encuentro por su pateador Handré Pollard



El técnico Jones anunció la formación titular que enfrentará a los Springboks sudafricanos, que no presentará modificaciones con respecto al equipo que superó a los All Blacks.

