Encabezó la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio que, inesperadamente, se impuso al Frente de Todos en las elecciones generales en nuestra provincia. El escenario político del futuro Congreso, la reforma constitucional y la transición provincial, en este diálogo con El Litoral.

Federico Angelini "El resultado de las elecciones es un freno al 'vamos por todo' "

-¿Fue una sorpresa el resultado de las elecciones?



-Sí, fue una sorpresa en términos de haber logrado la victoria. Pero nosotros nos habíamos comprometido con el Presidente de la Nación a hacer el mayor esfuerzo posible para revertir el resultado de la elección del 11 de agosto. Y realmente, hubo un gran despliegue de militantes, de dirigentes, pero también un gran compromiso por parte de los candidatos y de ciudadanos que nunca habían participado en política, que se empezaron a involucrar en la campaña. No solamente en la campaña territorial, sino también con un gran compromiso para la fiscalización. Y eso hizo que tengamos más de un fiscal por mesa en la provincia de Santa Fe.



-Concretamente entonces, ¿influyeron las marchas multitudinarias -con muchas presencia del Presidente en la provincia- y también el hecho de que se haya podido controlar mejor voto por voto?



-Fueron distintas instancias. Mucha militancia, no hubo un solo barrio ni de Rosario ni de Santa Fe en el que no hayamos estado, Jimena García o yo, y los dirigentes territoriales en cada lugar. Las marchas en Esperanza, Humboldt, Nuevo Torino, Rafaela, Reconquista, Rosario. La verdad es que tuvimos mucha presencia, no debe haber quedado ninguna ciudad o pueblo por visitar.



-¿Cuál va a ser el escenario político en el Congreso, como consecuencia de estos resultados? ¿Qué cambió a partir de los resultados definitivos, frente a lo que se prevía después de las Paso?



- Nosotros lo veníamos diciendo en la campaña. A partir del 10 de diciembre, la Argentina necesita consensos para salir adelante de los problemas que tiene desde hace muchos años, décadas. Esos problemas estructurales que tiene de pobreza, inflación, déficit fiscal, falta de generación de empleo. Y para eso se necesitan acuerdos. El presidente Macri fue el primero que tomó esta iniciativa, habiendo convocado como compañero de fórmula a Miguel Ángel Pichetto, al jefe de la oposición; una persona que tiene una gran capacidad para generar estos acuerdos y un gran manejo del Senado. Bueno, ahora habiendo perdido, el contexto no cambia. Si Alberto Fernández tiene la capacidad de entender que la Argentina para salir adelante necesita de acuerdos, obviamente vamos a estar de su lado, o acompañando este proceso. Porque, al final del día, lo importante es que a la Argentina le vaya mejor. Ahora, si toma el camino equivocado, que es el que muchos tememos de volver al populismo, de avasallar los poderes de la República, al de tomar al Congreso de la Nación como una escribanía, al de intentar manipular los fallos de los jueces...bueno, todas las cuestiones a las que nos acostumbró el kirchnerismo, el “vamos por todo” de Cristina, ahí claramente estaremos para defender la República.

- Claro, pero justamente el hecho de que Juntos por el Cambio, más allá de la derrota, haya logrado ese nivel de votos y de representación legislativa, modifica el escenario previsto después de las Paso, y puede funcionar como un condicionamiento...



- La gran elección que hizo Juntos por el Cambio, más allá de no haber logrado ganar o llegar al balotaje, es evitar el “vamos por todo” del kirchnerismo. Y eso es algo muy importante. El control sobre el Poder Ejecutivo es muy importante, porque ya sabemos que cuando el kirchnerismo tuvo mayorías en el Congreso, las utilizó tal vez pasándose de la raya.



- ¿Cómo puede ser el futuro de la alianza aquí en Santa Fe ( no sé si va a seguir siendo Juntos por el Cambio o Cambiemos)?



-Juntos por el Cambio, o Cambiemos, está más fuerte que nunca. Acabamos de ganar. Realmente es un triunfo muy importante el que hemos obtenido en Santa Fe, y nos posiciona como una opción real de poder, tanto para 2021 como para 2023. Claramente hemos demostrado que estuvimos a la altura de las circunstancias de la campaña, de llevarles nuestras propuestas a los santafesinos. Y lo más importante ahora es ser inteligentes, estar para los que nos pidan los santafesinos, a la altura de lo que nos confiaron. Porque el voto es muy volátil. Y si los santafesinos ven que no cumplimos, claramente van a ir a buscar otras opciones. Así que yo por un lado agradezco enormemente el gran apoyo que nos han dado a la lista de diputados nacionales, y por el otro confío en responderles como corresponde.



-Volviendo a la actualidad provincial, en estos días se puso sobre el tapete un nuevo intento de propiciar la reforma constitucional, esta vez desde un sector diferente. ¿Cuál es tu posición, personal o del bloque?.



-En lo personal, primero me gustaría escucharlo al gobernador electo. Me parece que es un tema sobre el que se debería expresar, por que va a caer sobre la próxima gestión. Segundo, a Emilio Jatón y Pablo Javkin, como intendentes electos, que van a estar a cargo de las dos ciudades más importantes de la provincia. Y luego, ver qué piensa hacer el Senado. Si hay una cohesión en el justicialismo en cuanto a la intención de sacar la ley de necesidad de la reforma. A partir de ahí creo que hay posibilidades de tratar el tema, hay chances de hacerlo tanto en esta Legislatura o, para hacer las cosas mejor y con más tiempo, en la Legislatura que viene.



-Es decir que, en esas 34 firmas que se necesitan para que el proyecto prospere, ¿podría estar la tuya?



- Si se dan las condiciones que acabo de exponer, probablemente yo podría acompañar. Pero primero se tienen que dar esas condiciones.



La transición, un asunto de “guapos”



-La última pregunta tiene que ver con la transición en Santa Fe. ¿Qué provincia deja el Frente Progresista, y cual va a ser el rol de Cambiemos desde la oposición?



-Yo creo que la calidad institucional de Santa Fe está por encima de la de muchas provincias. Lamento mucho este proceso de transición medio ruidoso, o tormentoso, que se está dando entre el Frente Progresista y el peronismo. Me gustaría que sean capaces de llevar adelante una transición más ordenada, y que dejemos de tener que ver quién es “el más guapo”; el que hace declaraciones más fuertes a la prensa. Porque eso al final del día termina perjudicando a los santafesinos. Pero me da la sensación de que el gobernador Lifschitz, gracias a un mayor federalismo del gobierno nacional, pudo ejecutar más obra pública -cosa que no habían hecho ni Hermes Binner, ni Antonio Bonfatti- y al mismo tiempo no supo resolver el problema de la inseguridad. Y eso es un gran tema pendiente del Frente Progresista, porque no solamente no solamente no se pudo solucionar, sino que se agravó. Por eso es que ése es el enorme desafío que va a tener Omar Perotti para los próximos cuatro años.