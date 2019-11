Está garantizado el pago de sueldos y aguinaldos a empleados públicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ello había quedado en duda en el marco de las tensiones por la transición. Gonzalo Saglione dijo que los recursos están asegurados para cumplir con la política salarial hasta el fin de la actual gestión.

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, ratificó este lunes que la situación financiera de la provincia es la que “cualquier gestión” querría heredar. “Por cada peso a pagar tendrá tres a cobrar; la deuda es una tercera parte de las acreencias”, insistió en destacar el funcionario en diálogo con la prensa. El diálogo fue a propósito del reclamo también público que hiciera el fin de semana la gestión entrante; mediante un documento, la futura gestión solicitó “medidas financieras” para que no corran riesgo las obligaciones corrientes más esenciales como el pago de salarios.

- Desde ya; en nuestra programación financiera la prioridad tiene que ver con el pago de jubilaciones y salarios; y en segunda instancia casi al mismo nivel, con garantizar la coparticipación a municipios y comunas. En otros momentos hace varios años atrás, hace más de una década con la crisis 2000-2001, se echó mano al ajuste a los salarios o al incumplimiento con el giro de recursos a municipios y comunas vía coparticipación. Nosotros claramente garantizamos pago de salarios y jubilaciones, y también transferencias a las localidades, sin ningún tipo de recortes. Obviamente, la pérdida de recursos que implica que hasta el momento Ansés no haya aportado los 5.800 millones que por presupuesto nacional debería haber girado en el primer trimestre del año, más los 4 mil millones que pierde Santa Fe por las medidas de ‘alivio’ declarada inconstitucional por la propia Corte, eso totaliza una suma de diez mil millones que pensábamos tener y no la tenemos. Ello nos obliga a estirar los plazos de pago a proveedores y contratistas, todo conversado con ellos. Pero no hay demoras con los salarios.

- No quisiera calificarlo en esos términos. Evidentemente, los salarios como cualquier otro compromiso del Estado provincial se van afrontando con los ingresos del día a día de la coparticipación. En estos momentos de tremenda crisis económica como vive la Argentina, a nadie le escapa esta situación; sería absolutamente equivocado que un gobierno cualquiera sea su nivel tenga fondos reservados en una cuenta bancaria para un gasto que va a ser de aquí a tres meses y no atienda el día a día de los problemas de la población. Nosotros tenemos una política fiscal anticíclica para que dé respuestas a los problemas de la ciudadanía hoy, y garantice el compromiso de las obligaciones de pago con los recursos que van ingresando diariamente por coparticipación y recaudación.

- ¿A qué se debe el déficit de casi veinte mil millones que denuncia la gestión entrante para terminar el año?



- Es un cálculo que hacen los integrantes del equipo de transición. Parte de un supuesto que desde ya no comparto; ellos suponen que la Nación no va a cobrar esos cinco mil millones que se adeudan por la Caja de Jubilaciones. Y los santafesinos no podemos suponer que no se va a cumplir con lo que la ley obliga y que hasta el año pasado se vino cumpliendo. Esto no es un aporte extraordinario ni deuda histórica. Es el aporte corriente que siempre se hizo y que en 2019 no se cumplió. Me preocupa que quienes tendrán responsabilidad de gobierno partan de la idea de no exigirle al gobierno nacional lo que debe cumplir.

Gatillo



Saglione reiteró que sigue sin definirse si se aplicará la cláusula gatillo para los salarios de noviembre, a cobrar primeros días de diciembre. De activarse, se debería trasladar a los sueldos un aumento del 5,7 por ciento y ello representaría una erogación mensual de 540 millones de pesos. “No está resuelto aún. Estamos monitoreando los recursos. Será para decidirlo y conversarlo con los gremios, e incluso, con la comisión de transición, porque se estarían pagando esos salarios a muy poquitos días de que asuma la nueva administración”, planteó.

Presupuesto 2020



Acerca del proyecto del presupuesto provincial 2020, Saglione no pudo precisar cuándo será enviado a la Legislatura. En tanto, admitió que el total de recursos de la proyección de gastos y recursos estaría en el orden de l os 400 mil millones de pesos. “Había sido del orden de los 270 mil millones de pesos el presupuesto 2019; si uno tiene en cuenta la inflación acumulada está en más del 50%, no parece (400 mil millones) un número desatinado”, comentó. Respecto de las variables macroeconómicas a utilizar para su confección, dijo que serán tomadas como referencia las de nación. “La inflación podrá ir a la baja pero en niveles muy elevados todavía; y con algún grado de expectativa ya no de crecimiento, pero sí de una leve recuperación económica respecto de la caída que tuvo la economía en este año”, adelantó. Confirmó, por otra parte, que no se enviará proyecto de ley con cambios tributarios.