https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.11.2019 - Última actualización - 10:51

10:48

Cuando iban a la cancha, su ídolo era Esteban Oscar Fuertes. Ayer, a través de El Litoral, recibieron el saludo del “20” con un emotivo video de “Bichi” desde Paraguay.

De izquierda a derecha: el suboficial principal Walter Franco, en el centro el cabo principal Emmanuel Ordóñez y a la derecha el cabo principal Machuca. “El tiempo no nos dejaba sacar la foto para El Litoral. Aunque no se vea, era impresionante la ventisca con la nieve. Y de todas las que nos sacamos para mandar a Santa Fe, ésta es la mejor”, comentó el cabo principal Emmanuel Ordóñez. Foto: Gentileza.

Tres sabaleros en la misma Antártida ¡Gritan "Dale Negro" en la Base Marambio! Cuando iban a la cancha, su ídolo era Esteban Oscar Fuertes. Ayer, a través de El Litoral, recibieron el saludo del “20” con un emotivo video de “Bichi” desde Paraguay. Cuando iban a la cancha, su ídolo era Esteban Oscar Fuertes. Ayer, a través de El Litoral, recibieron el saludo del “20” con un emotivo video de “Bichi” desde Paraguay.

Fue una de las producciones más leídas de las redes sociales del multimedios El Litoral e incluso las cadenas televisivas nacionales —por caso Todo Noticias (TN)— se hicieron eco del hallazgo exclusivo de este diario: tres hinchas de Colón alentando desde la Base Marambio en La Antártida.





Y hoy se pudo completar, justo el día del partido, lo que las condiciones climáticas no permitieron ayer. “Estamos con diez grados bajo cero, no se podía salir por las condiciones del tiempo. Pero ahora se pudo y enviamos el aliento a Colón a través de El Litoral. No se puede ver pero hoy hay ventisca con nieve. Y de todas las fotos que nos sacamos, elegimos ésta que es la mejor”, comentó a El Litoral el cabo principal Emmanuel Ordóñez y sus laderos: a la izquierda el suboficial principal Walter Franco y a la derecha el cabo principal Machuca.





“Franco es nacido en Santa Fe. Pero después se fue a vivir a Santo Tomé”, comentaron desde la austral Base Marambio.





“Cuando publicaron el video con el saludo en El Litoral, explotaron acá los celulares, a pesar de que estamos con muchas tareas. En mi caso, le avisé a un amigo que fue el que me regaló la camiseta de Colón que usamos en la foto. En mi caso, yo había a la cancha de Colón cuando jugaba el “Bichi” Fuertes, mi ídolo”, cuenta Emmanuel con sus 30 años.





A partir de esa declaración, El Litoral ubicó a Esteban Oscar Fuertes —hoy será el comentarista de ESPN en la transmisión de TV— en Asunción del Paraguay y el “Bichi” les mandó un video emotivo: “Es un orgullo para Colón tener tres hinchas en la Base Marambio. Ahora se lo voy a comentar a los jugadores, les mando mi admiración desde Paraguay”.





La Fuerza Aérea Argentina tiene en la Base Marambio los campamentos Alfa y Beta de la Patrulla Soberanía desde el 30 de agosto de 1969, por lo que en este 2019 se cumplieron los 50 años. La fecha emblema de Base Marambio es el 29 de octubre de 1969. Está ubicada en el noreste de la isla Seymour/Marambio en el mar de Weddell.





En invierno se censaron unas 75 personas en total, a pesar de que hay 170 camas disponibles. El aeródromo Marambio —inaugurado con la estación— tiene una pista sobre la permafrost de 1260 m de largo y 35 m de ancho. En 2015 se sumó otra pista de grava con 1600 metros de largo y 40 metros de ancho. Dependen de la estación los refugios: VII Brigada Aérea, Cerro El Manco y Casa de Botes Vallverdú.