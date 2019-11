Faenan cuatro animales en un campo de Tostado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió el lunes en “El cruce”, en inmediaciones de la intersección de las rutas 95 y 98 en Tostado. “Denuncio para se sepa la realidad de lo que ocurre”, explicó el productor afectado que espera novedades por parte de la Guardia Rural.

Es la segunda vez en un corto periodo de tiempo que el establecimiento “El Cruce” -en inmediaciones de la intersección de las rutas 95 y 98 en Tostado y a tan solo 6 kilómetros de un destacamento de Los Pumas- sufre un hecho delictivo de estas características.

“A fines de junio mataron dos vaquillonas grandes, de más de 400 kilos. Solamente dejaron las cabezas”, comentó el productor afectado.



“Esta vez, me carnearon cuatro terneros con la misma metodología. Sacaron la carne hasta la ruta y ahí la cargaron en algún vehículo, aunque no pudimos encontrar ningún rastro”.



Consultado por hechos similares en la zona el productor señaló que escuchó comentarios de otros robos pero algunos eligen no hacer la denuncia. “Yo las hago porque me parece que es lo que corresponde para que se sepa la realidad porque si no es como si no pasara nada y no es así”.



La denuncia fue realizada en la sede local de la Guardia Rural Los Pumas, desde donde se comenzó a trabajar para el esclarecimiento de lo sucedido.