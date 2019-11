Cobre sobre su mural de Greta Thunberg: "Nunca imaginé esta repercusión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 14.11.2019 - Última actualización - 14:39

14:25

El artista dejó plasmada a la joven activista en un edificio de San Francisco, en el oeste de Estados Unidos.

El muralista santafesino Cobre se convirtió en noticia internacional en los últimos días al dejar inaugurado un trabajo en la ciudad de San Francisco, en el oeste de Estados Unidos. El artista participó de una iniciativa de la organización “One Atmosphere” y pintó el rostro de Greta Thunberg, la joven activista que puso en primera plana la lucha por el cambio climático.

Foto: Gentileza Cobre

El diseño de Cobre tomó trascendencia en los medios más importantes de norteamérica. Por caso, llegó a NY Times, Time Magazine y CNN. Es decir, el diario más importante de EE.UU, una de las revistas con mucho peso dentro del ambiente mediático y la cadena de noticias de TV con más llegada.

A pocos días de la inauguración, Cobre dialogó con El Litoral contó algunos detalles sobre este trabajo. “El año pasado pinté el mural de Robin Williams en San Francisco y tuvo mucho éxito. Realmente la gente lo apreció muchísimo. A partir de ese trabajo esta organización me contactó y me ofrecieron hacer algo en trabajo. En principio me iban a ayudar a encontrar una pared para dejar plasmado el diseño pero después terminó siendo que el mural tenga que ver con el cambio climático y toda esa movida”, arrancó.

“La última vez que estuve en San Francisco salí a dar unas vueltas para recorrer y buscar paredes. Les mandé las fotos a la gente de la organización. Ellos hicieron todos los arreglos, pidieron los permisos y pagaron las pinturas. A partir de entonces comenzamos a pintar. Como es por el cambio climático, doné mi tiempo”, agregó.

Al ser consultado por este diario, el muralista resaltó: “Fue increible lo de Time Magazine, NY Times, CNN...Salió en todo el mundo, en muchos idiomas. Una locura, nunca pensé que tenga esta repercusión. Pero igual para mí, hacer cosas políticas es un poco extraño porque tienen una desventaja: habrá a quienes les guste y a otros que no. Nunca me había pasado de recibir mensajes de odio; como por ejemplo de personas que están indignada con el mural y lo quieren ir a destruir”.

Luego, añadió: “Que mi nombre salga en medios de comunicación tan grandes significa un paso muy importante para mi carrera”.

Próximos proyectos

En el horizonte de Cobre aparecen varios trabajos. Por un lado, destacó un proyecto importante fuera del país. “Tengo planeado un viaje a Australia para pintar unos murales en Melbourne. Lo tenía previsto para estos días pero lo tuve que posponer para fines de febrero o principios de marzo”, comentó.

“También tengo agendado pintar unos cinco murales en la ciudad de Santa Fe y uno en algún edificio ‘grande’ de Buenos Aires”, finalizó.