Viernes 15.11.2019

7:34

Emilio Jatón, intendente electo de la ciudad de Santa Fe Una construcción con todos

Cuando hablamos de desafíos a futuro, no podemos dejar de hablar de la ciudad que recibimos. Es muy difícil empezar a construir algo si uno no se fija cual es el techo que nos han dejado. Y esa es la mirada que hicimos durante el último tiempo para poder empezar a pensar en el futuro.





Nos dejan una ciudad que está en crisis, una ciudad que está partida, una ciudad en la cual hay muchísimo desequilibrio y una ciudad con muchos débitos.



Estamos en deuda con el medio ambiente, con la planificación, estamos en deuda con la ciudad de Santa Fe. Entonces a partir de allí es donde nosotros empezamos a planificar y lo hacemos sobre lo que nos dejaron y sobre lo que tenemos, porque miramos la ciudad en todos sus aspectos. Empezamos a mirar a la gente a la cara, por eso nuestra impronta tendrá mucho de carisma social. Vamos a empezar a trabajar en el cuidado de la persona, porque queremos que Santa Fe sea una ciudad cuidadora, que sepa lo que pasa con el otro, cómo cuidarlo, cómo atenderlo. Porque sabemos que lo principal ante todo en esto del desequilibrio, son las políticas de cohesión y ahí es donde vamos a llegar.





Si ustedes me dicen qué ciudad imagino, es una ciudad integrada, en la cual la gente no tenga que caminar 20 cuadras para esperar un colectivo, que los servicios de transporte sean los adecuados. Pero además, que entre todos podamos discutir la ciudad que queremos. Y eso sin lugar a dudas se hace a partir del diálogo, el compromiso y la ética. Pilares que vamos a poner a consideración de la gente. Porque esta construcción a futuro la queremos hacer entre todos y que nadie quede afuera. Porque es la construcción que queremos, porque la ciudad se merece ser distinta. Pero no ser planificada desde un solo lugar, sino que debemos pensarla, planificarla y ejecutarla entre todos. Una ciudad que nos involucre a todos: que todos tengamos acceso al agua, a la cloaca, a tener un espacio verde. Pero además a caminarla sin los límites geográficos, humanos y de desequilibrio que tiene hoy. Por eso la ciudad ideal es la de todos, para todos y hecha entre todos.