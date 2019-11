https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.11.2019

Especial Multimedia Los desafíos de la ciudad en ambiente, empleo, tránsito, transporte y género

Con la mirada puesta en el futuro y en la situación social actual, cinco especialistas analizaron algunas de las grandes metas que tiene por delante la capital provincial. Con la misión de dirigir sus destinos durante los próximos 4 años, el próximo intendente de la ciudad también aportó su mirada.



Alba Imhoff, directora del Programa Ambiente y Sociedad de la UNL.

Cambio climático y ordenamiento territorial





Desde el punto de vista de lo ambiental, a veces la ciudad enfrenta los mismos desafíos que hace más de 500 años que son el agua y los problemas con la naturaleza. Pero le sumamos a eso el hecho de que cada vez hay más personas viviendo en el contexto de ciudad: se calcula que para el 2030 seremos más del 60 por ciento de la población mundial viviendo en ciudades y esto genera una serie de problemas. Actualmente estos problemas se ven potenciados por las cuestiones de cambio climático que escuchamos permanentemente en todos los medios y en los foros de debate. El cambio climático se ve en las ciudades y éstas pueden hacer cosas para mejorarlo. Santa Fe puede seguir trabajando en estas líneas de mejorar sus posibilidades de atenuarlo, no sólo para los pobladores de la ciudad, sino para colaborar con el problema a nivel mundial.



¿Qué podemos hacer? Hay cosas que ya las estamos haciendo y básicamente tenemos que seguir profundizando. Lo que ya se está haciendo es aumentar las superficies verdes de la ciudad con respecto a la proporción de habitantes; me interesa no solo que aumenten las áreas verdes, que se mantengan, se mejoren y cuiden, sino que aumente la conectividad entre éstas, es decir, que en estos corredores biológicos las avenidas, las vías y hasta los viejos terraplenes también sean cuidados como parte de ese sistema verde que es necesario para mitigar el cambio climático.



Después está el tema del agua: hoy en día, en el lenguaje del cambio climático, se habla de áreas verdes y azules relacionadas con lo que podemos hacer con la naturaleza y con el agua: en Santa Fe, que está rodeada de ríos, ambas cosas están íntimamente relacionadas y no podemos trabajar la una sin la otra.

Una de las cuestiones en que considero que la ciudad todavía tiene que pensar y seguir mejorando es su ordenamiento territorial: para dónde vamos a seguir creciendo, y no sacar los humedales que son parte importante del sistema natural y actúan como una esponja que nos protege de las inundaciones y del agua que está de más, sino ir pensando en cómo es posible crecer de manera sostenible, manteniendo estos espacios que son de vital importancia.



Guillermo Cherner, políticas de Empleo y Trabajo Decente, Ministerio de Trabajo de la provincia.

Empleo: congeniar la norma con la realidad sin perder derechos



En materia de empleo y trabajo, el desafío para la ciudad de Santa Fe tiene que estar en consonancia con los desafíos que tiene el mundo en esas materias, tanto la OIT como Naciones Unidas. Recordemos que el mundo del trabajo fue tema central de la reunión cumbre del G20 en la Argentina.





Vamos en camino a un nuevo paradigma en función del impacto que las nuevas tecnologías están teniendo en el mundo de trabajo: el gran desafío es cómo podemos compaginar y sostener aquellos derechos fundamentales que hemos conquistado como trabajadores y como comunidad con el nuevo paradigma productivo y el uso de la tecnología en función del mundo de trabajo.





Para la ciudad de Santa Fe necesitamos profundizar algunas cuestiones de manera que podamos incluir a la mayor cantidad de gente en un sistema de economía formal: tenemos un 30 % de informalidad que se ve reproducida en las condiciones en que los trabajos se llevan adelante, con casi un 10 % de desempleo y casi un 20 % de personas ocupadas que buscan un trabajo mejor . No hay horizonte posible si no es en el marco de generar las condiciones para que el empleo pueda profundizarse y ampliarse. Desde este punto de vista, Santa Fe tiene algunas potencialidades, ya sea en comercio que es el gran generador de empleo de la ciudad y hay una red que está en un punto incipiente que tiene que ver con la mejora en su conectividad vial, su vinculación a través del puerto, del aeropuerto, la hidrovía, y lo que eso puede generar en esta ciudad como un núcleo que nos vincule con la región y el mundo.





También el turismo es un punto muy fuerte porque nos permite pensar en una economía de crecimiento pero, además, sostenible, a través de los empleos verdes que son los que producen trabajo decente y, a la vez, permiten cuidar el planeta.





Adriana Molina, directora del Programa Género, Sociedad y Universidad de la UNL.

Género: igualdad y no violencia





El primer desafío en materia de género es la igualdad entre varones y mujeres pensada en todos los ámbitos, también de la política y el trabajo. Naciones Unidas plantea, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas. Es fundamental porque la igualdad nos lleva a otro valor que es la libertad. El otro desafío es, por supuesto, la no violencia en un contexto actual de abusos y femicidios.



Entonces, es necesario pensar en un mundo de igualdad entre varones y mujeres para una sociedad mejor y en una vida libre de violencias, que es posible.



¿Qué se puede hacer desde Santa Fe? En el tema de la no violencia, podemos capacitarnos, concientizarnos, y tener compromiso y empatía. A nivel nacional se sancionó la Ley Micaela, a la que adhirió la provincia y, luego, los municipios a través de sus ordenanzas. En ese sentido, lo primero es que funcionarios de todos los poderes se capaciten y reflexionen. Entiendo que el Poder Judicial tiene que estar muy atento y comprometido, como también el Ejecutivo pensando en instituciones como la policía y aquellas que son las primeras que atienden a las víctimas de violencia.





Y para la igualdad, lo primero es trabajar en el sistema educativo para lograr un cambio en la cultura y en la construcción de las subjetividades de varones y mujeres. Y luego, profundizar en la autonomía que tiene que ser económica y en relación con las decisiones. Santa Fe es un modelo en los jardines municipales, con educación de calidad para niñas y niños y también con políticas de cuidado vinculadas a las mujeres; sobre todo las que provienen de sectores vulnerables. Porque los jardines posibilitan que las mujeres puedan educarse y estar más cerca de la igualdad.



Eduardo Donnet, director del Cetram y vicedecano de UTN - Regional Santa Fe.

Tránsito y transporte, públicos y alternativos





La ciudad de Santa Fe tiene una particularidad por su enclave geográfico y por ser un nudo de conexiones -en algún momento llamada la rotonda de Argentina-, lo cual genera una fluidez de tránsito y de transporte a lo largo y ancho de la República que en algunos momentos pasa por Santa Fe. Eso la obliga a revisar todo su andamiaje de infraestructura para el transporte y el tránsito, y luego mirarse puertas adentro de la ciudad porque hoy tiene una complejidad enorme debido a que hay una zona conurbana muy ampliada con gente que está viviendo fuera de la ciudad, o trabaja en las afueras, y genera un tránsito pendulante a lo largo del día y de la semana. Por esto, va a tener que revisar necesariamente sus obras de infraestructura y su necesidad de ser resiliente por estar ubicada en un valle de inundación.





También deberá revisar su sistema de transporte público y su red de bicisendas, ya no solo para la ciudad sino para su área conurbana. Estos desafíos van a necesitar de un acuerdo entre Santa Fe y las ciudades de alrededor, tanto de la provincia como de Paraná (Entre Ríos) y su área de conurbano que provoca una situación de presión sobre Santa Fe que debe ser mirada desde la ingeniería y desde los espacios. Esto también va a generar un gran desafío desde el punto de vista del medioambiente para considerar, en un futuro, nuevas movilidades y vehículos, con transportes alternativos y complementarios a los actuales, como los trenes metropolitanos o los buses con carriles exclusivos que debieran transformar a Santa Fe en los próximos años.





La ciudad tiene un entramado central de calles muy angostas que necesariamente deben ser conservadas y preservadas, lo cual genera para la comunidad y la sociedad en su conjunto una presión muy fuerte que tiene que ser revisada y evaluada.







Roberto Meyer. Observatorio Social de la UNL

Inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo



En materia social, la ciudad de Santa Fe tiene -como la gran metrópoli que es- los mismos desafíos que atraviesan a todas las ciudades latinoamericanas grandes. Si nos enfocamos en estudiar sectorialmente la problemática social, el primer desafío concreto sigue siendo, como a principios del milenio, la situación de los jóvenes en el mundo del trabajo. Por lo tanto, debería profundizarse una política pública, como se hizo en Santa Fe con las Escuelas de Trabajo, porque están actuando como ámbito de contención y orientación para grupos de jóvenes, sobre todos aquellos que están en condiciones menos favorables respecto de quienes están encaminados en estudios terciarios.

La enseñanza de oficios puede ser una de las alternativas, a la vez que la coordinación con unidades económicas puede permitir la paulatina incorporación de este sector al mundo del trabajo.





Sabemos que el contexto general en materia macroeconómica y de equilibrio de las finanzas públicas no es el más favorable, lo cual limita la definición de políticas y la asignación de recursos para los grupos más vulnerables. Los jóvenes y los niños componen uno de esos grupos: los primeros por el motivo ya enunciado, y los segundos porque son dependientes y multiplican la pobreza de los hogares. En la ciudad de Santa Fe tenemos, en promedio, cerca de tres niños por hogar y la cantidad de hogares que se pueden considerar indigentes está cerca del 3,7 %, según datos del primer semestre de 2019. Hay que multiplicar ese indicador por la cantidad promedio de niños y niñas. Entonces, si en un hogar hay un adulto indigente, habrá dos niños en esa situación. Por eso es un sector de especial atención y tiene que ser destinatario de políticas públicas activas.







Emilio Jatón, intendente electo de la ciudad de Santa Fe

Una construcción con todos



Cuando hablamos de desafíos a futuro, no podemos dejar de hablar de la ciudad que recibimos. Es muy difícil empezar a construir algo si uno no se fija cual es el techo que nos han dejado. Y esa es la mirada que hicimos durante el último tiempo para poder empezar a pensar en el futuro.





Nos dejan una ciudad que está en crisis, una ciudad que está partida, una ciudad en la cual hay muchísimo desequilibrio y una ciudad con muchos débitos.





Estamos en deuda con el medio ambiente, con la planificación, estamos en deuda con la ciudad de Santa Fe. Entonces a partir de allí es donde nosotros empezamos a planificar y lo hacemos sobre lo que nos dejaron y sobre lo que tenemos, porque miramos la ciudad en todos sus aspectos. Empezamos a mirar a la gente a la cara, por eso nuestra impronta tendrá mucho de carisma social. Vamos a empezar a trabajar en el cuidado de la persona, porque queremos que Santa Fe sea una ciudad cuidadora, que sepa lo que pasa con el otro, cómo cuidarlo, cómo atenderlo. Porque sabemos que lo principal ante todo en esto del desequilibrio, son las políticas de cohesión y ahí es donde vamos a llegar.





Si ustedes me dicen qué ciudad imagino, es una ciudad integrada, en la cual la gente no tenga que caminar 20 cuadras para esperar un colectivo, que los servicios de transporte sean los adecuados. Pero además, que entre todos podamos discutir la ciudad que queremos. Y eso sin lugar a dudas se hace a partir del diálogo, el compromiso y la ética. Pilares que vamos a poner a consideración de la gente. Porque esta construcción a futuro la queremos hacer entre todos y que nadie quede afuera. Porque es la construcción que queremos, porque la ciudad se merece ser distinta. Pero no ser planificada desde un solo lugar, sino que debemos pensarla, planificarla y ejecutarla entre todos. Una ciudad que nos involucre a todos: que todos tengamos acceso al agua, a la cloaca, a tener un espacio verde. Pero además a caminarla sin los límites geográficos, humanos y de desequilibrio que tiene hoy. Por eso la ciudad ideal es la de todos, para todos y hecha entre todos.