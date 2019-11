https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.11.2019

19:17

Jugará una contra Federer en Buenos Aires El alemán Zverev confesó que le gustaría encontrarse con Maradona

El tenista alemán Alexander Zverev, recién llegado a la Argentina para protagonizar un duelo generacional con el suizo Roger Federer, con quien compartirá cinco exhibiciones, una de ellas en Buenos Aires, el miércoles próximo, confesó hoy que le gusta mucho el fútbol y le agradaría encontrarse con Diego Armando Maradona.



"Me gustaría encontrarme con Maradona, admiro mucho lo que hizo en su carrera. En el fútbol, Argentina tiene grandes campeones, por supuesto que me gusta Messi, aunque tienen muchos más, y también me llamó siempre la atención el clima que generan los hinchas, siempre muy metidos y gritando", analizó el alemán nacido en Hamburgo, hace 22 años.



Zverev, séptimo tenista del planeta, acompañará a Federer en la gira de cinco exhibiciones, en Santiago, Bogotá, Quito y México, y también en Buenos Aires el miércoles próximo, en reemplazo del tandilense Juan Martín Del Potro, quien no se recuperó de la lesión que sufre en la rótula derecha y prefirió cederle su lugar.

"Soñaba con esto desde que tengo memoria, ojalá tengamos una semana genial. Desde niño admiré a Federer, creo que lo estoy viendo jugar desde que tengo tres o cuatro años, y compartir un viaje, el hotel o el restaurante es un enorme placer", admitió el teutón, quien tiene un historial favorable sobre el helvético de 5-4 en los enfrentamientos entre ambos en el circuito.



El alemán, ganador de 11 títulos en su carrera, el más importante el Masters de Londres de 2018, se refirió al gran recambio generacional que atraviesa el circuito, en el cual asoma como una figura en pleno crecimiento, junto al austríaco Dominic Thiem, el griego Stefanos Tsitsipas, los rusos Daniil Medvedev y Karen Khachanov, el italiano Matteo Berrettini, el australiano Alex De Miñaur y los canadienses Denis Shapovalov y Felix-Auger Aliassime, entre otros.



"Los jóvenes estamos subiendo muy rápido y con firmeza, pero en los Grand Slam es difícil ganarle a los más grandes. Igualmente, creo que nos estamos acercando pero debemos mejorar mucho para lograr las cosas que lograron ellos", analizó Zverev.



Este año los cuatro torneos de Grand Slam fueron ganador por dos de los tres integrantes del "big three", tal como se conoce a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Federer.



El españo, número uno del mundo, se quedó con los títulos en Roland Garros y el US Open, mientras que "Nole", su escolta en el ranking, conquistó los de Australia y Wimbledon.



Con información de Telam