Susana Giménez ayudará al hermano de "Caramelito" a luchar contra la ELA

Lunes 18.11.2019 - Última actualización - 21:14

La diva informó que colaborará con Martín Carrizo para que pueda tratar su enfermedad en Estados Unidos. Además, la conductora de "Noticias Domingo" emocionó a todos al contar su lucha familiar.

Cecilia " Caramelito" Carrizo atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Su hermano, Martín, padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y necesita trasladarse a Miami para comenzar un tratamiento que lo ayude a mejorar su salud. Pero existe un gran impedimento: no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontarlo.

En la mesa del sábado de Mirtha Legrand, la conductora de Crónica HD manifestó que necesita seis millones de pesos. Y un día después, la diva de los almuerzos contó que su producción recibió muchos llamados para colaborar. Sin embargo, hubo uno de ellos que llamó la atención, el de Susana Giménez. "Ayer mientras ' Caramelito' Carrizo contaba en nuestro programa la enfermedad que sufre su hermano, la señora Susana Giménez se comunicó con nosotros para donar los pasajes a Estados Unidos, para que él pueda llevar adelante el tratamiento", comentó la Chiqui e informó que desde su programa también harán una contribución económica.

Por su parte, este lunes por la mañana, Caramelito habló con Santo Biasatti en la pantalla de Crónica HD para brindar detalles sobre la enfermedad de su hermano. "Es una enfermedad que le diagnostican hace cuatro años, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cuando se la diagnostican, él es una persona muy especial con una energía increíble, un optimismo y ganas de vivir, dice que escuchó ese diagnóstico pero no lo oyó. Intentó seguir con su vida como si nada pasara y siguió tocando y trabajando. Hace 12 años que él ya trabaja con el Indio Solari", contó conmovida.

Y agregó convencida: "Intenta continuar con su vida como si nada pasara y a lo largo del tiempo la enfermendad empieza a darle señales de estar presente. Es una enfermedad que pone en compromiso al sistema muscular del cuerpo y empieza a perder fuerza, estabilidad, comienza a limitarse, en todo. Así tuvo que ir dejando de trabajar pero es tan especial que nunca perdió esta fuerza que tiene".

"Pero este último tiempo no le interesaba para nada seguir adelante. Un domingo, tal cual lo dice él en esta carta que escribió para comunicar qué le pasaba, dijo 'ya quiero tirar la toalla, no quiero seguir más'. Después de decir eso, el martes siguiente aparece en su vida una persona que le cuenta que tenía el mismo diagnóstico y que empezó a hacer un tratamiento en Miami que le revirtió totalmente los síntomas de la enfermedad. Desde ese día se hicieron muy amigos y ahí es dónde me empecé a involucrar porque nos dijo 'mi mamá está en Miami y cuando vuelva a Argentina les va a llevar mí medicación'. Esta medicación se inyecta en los músculos", sostuvo entre lágrimas.

"Un domingo, tal cual lo dice él en esta carta que escribió para comunicar qué le pasaba, dijo 'ya quiero tirar la toalla, no quiero seguir más'"

"A partir del 18 de octubre le empecé a dar todos los días inyecciones y sus músculos empezaron a tomar volumen y tonicidad. Y la ansiedad de Martín es ir a hacerse este tratamiento. Hay días que le doy hasta 25 inyecciones pero por ahí allá le van a dar 200, además se nos está terminando la medicación. Y es así cómo entendimos que tenemos que ir para allá urgente", declaró Carrizo. Y concluyó: "Pero nos dimos cuenta que es imposible porque no tenemos plata para pagar este tratamiento. Es alrededor de seis millones de pesos, y digo al rededor porque es entre tres y cuatro meses de tratamiento y seguro es mucho más tiempo de tratamiento".