Escándalo en Reino Unido: Andrés de York se retira de la función pública

El príncipe Andrés ha pedido este miércoles renunciar a los deberes públicos de su cargo después de verse envuelto en el creciente escándalo en torno a la figura de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de haber explotado sexualmente a decenas de niñas, que se enfrentaba a 45 años de cárcel y que se suicidó en prisión. "Por supuesto, estoy dispuesto a ayudar en las investigaciones, si es necesario ", ha afirmado el hijo de la reina Isabel, duque de York, en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham. Isabel II ha admitido su renuncia.

No es el primer comunicado del Palacio de Buckingham al respecto. En agosto, ante las informaciones que la prensa británica publicaba sobre la relación del empresario estadounidense y el príncipe Andrés, la familia real británica publicó: "Este es un procedimiento que se lleva a cabo en Estados Unidos, que no le concierne al duque de York. Cualquier mención de actos ilegales contra menores es absolutamente falsa".

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/LfMFwMyhcb