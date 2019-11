Patti Smith: "Alberto Fernández sabe escuchar, eso da esperanzas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante de rock Patti Smith aseguró este viernes en Buenos Aires que el presidente electo Alberto Fernández "sabe escuchar y eso da esperanzas".

"Es inteligente, razonable, y sabe escuchar: eso da esperanzas", aseguró este viernes Patti Smith en una conferencia de prensa que realizó el mediodía del mismo día en el Centro Cultural Kirchner junto a su hija Jesse y las plataformas medioambientalistas Kabinett y Pathway to Paris, para alertar sobre la necesidad de modificar las conductas de los estados y frenar la devastación del mundo.

Smith contó su impresión sobre el futuro presidente argentino a partir de la reunión que mantuvo con él el jueves -antes de su show en el Luna Park- cuando hablaron de los derechos de las mujeres y la urgencia por la situación climática y ecológica que atraviesa el planeta.

"Tuvimos el privilegio de tener una reunión con el señor Fernández y fue una reunión extremadamente humanista -profundizó la cantante conocida como "la poetisa del punk"-. Hablamos de temas importantes para todos y todas, que inquietan a los jóvenes, sobre el movimiento de las mujeres, y también sobre el medioambiente"

Consultada por una comparación entre Alberto Fernández y Donald Trump, expresó: "No entran en la misma categoría. Igual no hace falta tener mucho para ser mejor que Trump, él no nos hubiera recibido en ninguna reunión. Fue muy bueno ver que Fernández estaba dispuesto a escuchar a Jesse, a Rebecca (Foon) y a mí".

Su hija Jesse y la chelista Rebecca Foon son las impulsoras de Pathway to Paris, una organización que impulsa que las ciudades firmantes del acuerdo sobre reducción de emisión de gases de efecto invernadero -firmado en París en 2015- se cumpla efectivamente.

Además de destacar la "buena calidad de aire" de Buenos Aires y de describirla como una "ciudad sofisticada", Smith sentenció: "Me rompe el corazón ver cómo muchos países de Latinoamérica están afectados por la contaminación. No hay que dormirse en los laureles porque puede ser arrebatado por la sobreconstrucción, la contaminación y el crecimiento económico desaforado".

En ese punto, su hija, Jesse Paris Smith, agregó que durante la reunión Fernández fue "extremadamente amable" y "no fue necesario convencerlo de nada, porque compartimos las mismas preocupaciones en torno de los derechos de las mujeres y el cambio climático".

Además, recordó que el presidente electo "firmó el Protocolo de Kyoto en su momento y ve a la Argentina como un ejemplo a seguir en este movimiento a favor del clima. No es la situación en Estados Unidos con nuestro presidente, por eso nos pareció emocionante su actitud y nos dio mucha esperanza".

Con información de Télam.