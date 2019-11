Llega el Black Friday 2019

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar de que es una tradición heredada de Estados Unidos, el Black Friday ya es una fecha consolidada en varios países. El día de mayores ofertas en el año se llevará a cabo, en esta ocasión, el próximo viernes 29 de noviembre, con unas ventas estimadas en un 10% más que en 2018, según un informe elaborado por Google y recogido por Efe.

Si bien el Black Friday comenzó como un evento propio de los comercios tradicionales, el incremento de las ventas a través de los canales electrónicos ya ha inclinado la balanza a su favor. Más allá de la creación del Cyber Monday, que surgió como una campaña propia de las tiendas online para ofrecer sus propias rebajas el lunes siguiente al viernes negro, las plataformas en línea ya ofrecen sus descuentos más potentes en el Black Friday. La muestra es que, como señala el mismo informe de Google, el 65% de las compras durante esta jornada en 2018 estuvieron relacionadas con el canal online.

Pero eso no es todo. En años recientes, el éxito de esta campaña de descuentos ha animado a la mayoría de los comercios a extender la duración de sus ofertas, a tal grado que son muchas las tiendas físicas y en línea que lanzan promociones durante toda la semana previa al Black Friday. Como ejemplos están la Semana de Black Friday (del 22 al 29 de noviembre), en Amazon, así como la campaña de eBay, que arranca el 23 de noviembre. Con estos antecedentes, podemos hablar de que las rebajas de este año abarcarán toda la última semana de noviembre, por lo que representan una oportunidad ideal para adquirir los regalos de Navidad.

¿Cómo aprovechar las ofertas?

Aunque, en un primer momento, las ofertas del Black Friday pueden parecer tan atractivas como para dejarse todo el dinero en compras, la mejor manera de aprovecharlas es con planificación y sin ceder a los impulsos de último minuto. Es por eso que hemos reunido algunos consejos que todo comprador debe tener en cuenta antes de adquirir productos por internet durante esta jornada.

1. Lo más importante es comparar

Ya que la mayoría de las tiendas en línea lanzan campañas de descuentos para el Black Friday, considera revisar todas tus opciones antes de dar clic en el botón de “comprar”. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que las ofertas de determinados productos no sean las mejores del año, como advierten las organizaciones de consumidores que llevan varios años monitoreando los precios en los establecimientos más conocidos y ha encontrado que sólo un 11% de los artículos ofertados son realmente más baratos que en otros días del año. Para que te asegures de estar comprando al precio más bajo, utiliza herramientas como, por ejemplo, camelcamelcamel, Keepa o Monitorizo, que te permiten revisar la evolución histórica de los precios en Amazon y te indican cuál ha sido el más bajo.

2. Instalá aplicaciones

Ya que algunas tiendas lanzan descuentos por tiempo o existencias limitados —como es el caso de las ofertas flash en Amazon—, puede resultar difícil enterarse de algunas de las mejores rebajas. La solución es instalar las aplicaciones oficiales de las tiendas que más te interesen, ya que pueden ofrecerte la posibilidad de guardar los productos que más te interesen y notificarte en el momento en que surja un descuento.

3. Evitá las compras innecesarias

Si al final del Black Friday te quedaste sin dinero por la euforia de aprovechar los precios bajos de productos que en realidad no necesitás, significa que, al final, no has ahorrado verdaderamente. Para evitarlo, puedes hacer una lista tanto con los artículos que te hacen falta o llevas mucho tiempo persiguiendo como con los regalos de Navidad que ya tengas decididos. De esta manera, en caso de que encuentres una buena oferta, realmente estarás ahorrando dinero.

4. Consultá las condiciones de compra

Si bien es común que las tiendas online ofrezcan políticas de devolución y reembolso de 30 días, por ley sólo están obligadas a hacerlo en los 14 días posteriores a la compra. Además, tienen permitido cambiar sus condiciones durante los periodos de rebajas; aunque si lo hacen, deben notificarlo en un lugar que sea visible para los clientes. Por lo tanto, es importante comprobar esta información antes de pagar, así como guardar el ticket o la factura para cualquier reclamación. Asimismo, hay que tener en cuenta si el precio mostrado incluye IVA y también los gastos de envío, ya que esto podría incrementar considerablemente el costo final y mermar el descuento de los productos.

5. Comprobá la seguridad de la tienda

Comprar en los sitios más conocidos suele ofrecer suficientes garantías como para saber con certeza que las transacciones son seguras. Sin embargo, ya que muchas otras webs se suman también a la campaña, es recomendable verificar que la tienda sea real para evitar engaños. En este sentido, es buena idea buscar opiniones de otros usuarios en Google. Además, siempre es importante comprobar en las pasarelas de pago que la página esté cifrada —suele mostrarse un candado junto a la dirección web— para evitar el robo de los datos de nuestras tarjetas o cuentas bancarias.

6. Aprovechá las promociones

Ofertas y descuentos, en muchas ocasiones, van acompañados de promociones y servicios exclusivos por parte de las tiendas. Como es el caso de Amazon, donde podemos suscribirnos al programa Amazon Prime durante 30 días sin costo alguno con el que disfrutaremos, entre otras ventajas, de envíos rápidos gratis (en tan solo 24 horas) en muchos de sus productos, Prime Vídeo (series originales y miles de películas), Prime Music (más de dos millones de canciones sin publicidad) y Prime Reading (una selección de libros electrónicos).