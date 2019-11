"Quizá la decisión de Granata es un paso previo para ir a Cambiemos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La periodista anunció la ruptura de su bloque, antes de asumir. Los legisladores que quedaron fuera de su bancada negaron diferencias profundas. Creen que la mediática busca “excusas” para migrar a otro sector político. Y aseguran que no hablan con ella “desde hace dos meses”.

El diputado electo Nicolás Mayoráz lamentó la decisión de Amalia Granata de constituir un bloque independiente junto a Betina Florito, y ratificó su propuesta de trabajar como interbloque en la futura Legislatura. Como se sabe, la periodista anunció este lunes que decidía armar su propia bancada de dos integrantes, y produjo el quiebre con los otros cuatro diputados que resultaron electos por su sector el pasado 16 de diciembre. En un comunicado de prensa, Granata expuso que sus dos principios “innegociables” eran “defender la vida en todas las circunstancias y demostrar que somos diferentes al resto de la política”. En el mismo texto, aclaraba que “con innumerables muestras de buena voluntad y predisposición”, había intentado trabajar por una única bancada. “Pero lamentablemente -advertía-, cuatro de esos diputados no comparten esta visión y han decidido tomar un camino separado”. Sobre esa base, anunciaba la constitución de su propio bloque “Somos Vida”.

En diálogo con El Litoral, Mayoráz -quien integraría el bloque Unite- negó diferencias profundas en los criterios de los seis diputados, y dijo que Granata “está buscando excusas”.

- ¿Qué opina sobre el anuncio de Amalia Granata?

- Nuestra propuesta es conformar un interbloque. La mayoría de fuerzas políticas en la Legislatura tienen esa dinámica. Pasa con el propio Frente Progresista. Le propusimos constituir un interbloque y de esa manera conservar la unidad con los ejes temáticos que más nos identifican, y con un trabajo coordinado en la presentación de proyectos de ley para potenciar mejor nuestro trabajo. Esperamos una respuesta. Creo que esto no hay que leerlo en clave de ruptura respecto de quien se va o quien se queda, sino más bien en clave de buscar una forma de trabajo que les permita a todos desarrollarse políticamente y potencioar la labor legislativa.

- Pero ella plantea la división de bancadas en términos rupturistas...

- Yo apuesto a la unidad porque no hay ninguna diferencia de fondo como para que ella diga ‘me voy’; excepto que sea que se está yendo a Cambiemos, pero tampoco lo podemos saber porque no lo ha dicho. Quizá es un paso previo para sumarse a esa fuerza política -insistió-. Hubo algunos guiños en ese sentido.

Pero no he hablado con ella y tampoco lo responde. No nos hemos reunido todos; tal vez está esa posibilidad. Lo que yo planteo es que trabajemos en un interbloque porque tenemos una tarea legislativa muy importante por delante. Igualmente, los seis votos que nos dio la gente para defender la vida y la familia están firmes; no ha habido cambios.

- Sin embargo Amalia puso en duda esas convicciones de parte de los cuatro diputados restantes ¿Es así?

- No sé porqué lo dice. Está buscando una excusa para irse. Si hay algo que no nos pueden decir a nosotros es que no tenemos compromiso con este tema. Hace años que tenemos posiciones públicas en esto; los nuevos no somos nosotros. No vamos a cambiar esto a esta altura de nuestras vidas.

- ¿Los sorprendió la decisión?

- Lamento que se haya hecho mediáticamente. Deberíamos habernos reunido los seis. Nosotros le venimos pidiendo reuniones hace rato. De nuestra parte, nos reunimos y discutimos todos los temas pero ella no participa. También la invitamos a Florito y algunas actividades las ha compartido. No veo que haya un problema personal ni político con ninguno de los integrantes del sector, como para justificar una ruptura. Yo insisto en la idea de poder trabajar como interbloque. Tenemos un trabajo territorial importante y queremos crecer en eso. Tal vez Amalia tiene otras aspiraciones y es respetable. El trabajo parlamentario puede hacerse a través de un interbloque; y el trabajo político, que lo encare ella como mejor le parezca.