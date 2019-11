Aulas en disputa en el ex Colegio Nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La presencia de máquinas y obreros alertó a la comunidad educativa de las tres escuelas que funcionan allí. Pero hay un acuerdo previo firmado entre las autoridades escolares y el gobierno para destinar un sector del establecimiento a otra institución, el Crei, que tiene su propio reclamo.

A días del final de ciclo lectivo, la comunidad educativa del ex Colegio Nacional se encuentra sumida en la incertidumbre. Una vez concluidas las clases estaba previsto el inicio de una serie de obras para acondicionar el anexo que alojará a una nueva comisión del Crei. Enterados de la situación, padres, alumnos y docentes de las distintas escuelas que funcionan en la centenaria institución reclaman por la quita de espacios. Desde la regional IV del ministerio de Educación, argumentan que no habrá reducción de ningún tipo.

En el complejo educativo desarrollan sus actividades las escuelas 440 “Simón de Iriondo”; 441 “Dr. Victoriano E. Montes”; y el Instituto 7800. Pero a principios de este año —y luego de varios meses de reuniones por cambios en la modalidad de ingreso en las escuelas de arte provinciales—, la escuela de Música 9902 Crei acordó una ampliación de 30 vacantes que funcionarían también en un bloque de aulas del ex colegio Nacional.

Desde la regional reconocen que puede haber confusiones respecto de qué aulas serán cedidas y bajo qué condiciones, pero aseguran que todo fue acordado a lo largo del 2019 con los directivos de todas las instituciones involucradas. En tanto, docentes y alumnos de la Simón de Iriondo objetan que el edificio en cuestión no puede modificarse por ser integrante del patrimonio de la ciudad y de la provincia. Por su lado, desde la Victoriano Montes argumentaron su malestar porque el espacio cedido se realizó con el esfuerzo de la cooperadora. Mientras, la comunidad educativa del Crei se encuentra a la espera.

“Decisión abusiva”

Desde hace una semana, las máquinas y el personal de la empresa contratada ya están listos realizar las obras. Sin embargo, han encontrado la resistencia por parte del centro de estudiantes y alumnos autoconvocados de las escuelas. La semana pasada realizaron un abrazo simbólico para visibilizar su reclamo. Y durante este último miércoles, sobre calle Mendoza, realizaron una manifestación al mediodía y un acampe por la noche.

“Hay enojo y sorpresa. La quita de aulas parecen una decisión abusiva porque el colegio ocupa sus aulas y los alumnos hacen uso de los espacios”, sostuvo a El Litoral el abogado Domingo Rondina, que brinda el asesoramiento legal a quienes se encuentran reclamando.

“El traspaso de la institución de Nación a Provincia fue para que funcione la escuela Simón de Iriondo, no para que haya cualquier otra institución. Por lo tanto, no se puede poner otra actividad sin un acuerdo previo. Sería bueno que el ministerio dialogue con la comunidad y no que imponga su voluntad por medio de las máquinas y los obreros para tomar posesión del espacio”, agregó Rondina que estuvo presente durante la manifestación del último miércoles.

Sobre las acciones emprendidas, dijo que han presentado un recurso de revocatoria con apelación al subsidio ante el ministerio. “Primero, planteamos que los canales de información de las decisiones deben ser los que corresponden, a través de resoluciones formales, no vía mail o facebook”

“No es un capricho nuestro”

Giménez sostuvo que “no hay quita de espacios, sino un cruce de aulas” acordado con los directivos de las escuelas. Foto: Luis Cetraro

El 2 de diciembre se debería dar el traspaso de llaves. Pero, ahora, la fecha está en duda porque se avecina el traspaso entre las autoridades salientes y las electas. De todos modos, aseguran que las obras continuarán con la nueva gestión: “El primer desembolso ya está realizado, pero no queremos que pierda valor ante la inflación”, detalló a El Litoral el delegado de la Región IV del ministerio de Educación, Juan Cruz Giménez.

“No es un capricho nuestro, hace un año venimos trabajando en conjunto entre el gobierno y los directivos de las escuelas en torno al reacomodamiento de espacios”, sostuvo sobre los reclamos y agregó: “Creo que hay una desinformación importante. En ningún momento fueron reunificados los cursos ni hay hacinamiento de los alumnos”. Sobre las denuncias de que la relocalización afectaría al institución centenaria, afirmó que “la estructura no se tocará en absoluto, sino un bloque construido hace 40 años”. “La transferencia del inmueble realizada en la década del ‘90 facultó a la provincia para que disponga -sin dejar de reconocer que es patrimonio histórico- qué escuelas lo habitan y cómo van a convivir en los espacios. Y allí solo habrá una readecuación del sector más reciente que está sobre calle Salta”, amplió.

“La institución ya fue modificada en otras oportunidades. Por ejemplo, toda el ala este que estaba muy venida abajo fue restaurada a lo largo de los últimos tres años con una inversión de 5 millones de pesos. Y solo este año, por un subsidio del propio gobernador Lifschitz de un millón y medio de pesos, se renovaron ventanas, luminaria, sistema de desagüe, entre otras cosas”, explicó Giménez.

Por último, ante la consulta de si los espacios destinados al Crei estaban siendo utilizados, sostuvo “no hay quita de espacios, sino un cruce de aulas”. A su vez, manifestó que la escuela Montes tendrá “todos los cursos disponibles para los turnos mañana, tarde y noche”, que en la Simón de Iriondo “seguirán funcionando los espacios de talleres y la copa de leche” y que sobre el playón deportivo -otro de los reclamos- “está previsto realizar un bloque sanitario que es una de las necesidades”.