Jueves 28.11.2019 - Última actualización - 10:40

10:33

Info exclusiva de El Litoral Unión: "Tate Campeón" pide que Spahn no retire dinero

En medio de rumores, el presidente Spahn citó a los medios de prensa para este jueves a las 19. Una de las listas opositoras, la que encabeza el Dr. Marcelo Martín, ingresó un pedido: “que no haya retiros de ningún tipo que intenten compensar una supuesta suma que Ud. dice que Unión adeuda”.

La nota, a la que accedió El Litoral, está dirigida al “Presidente Club Atlético Unión/Don Luis Spahn”.

Y el texto dice lo siguiente: “De nuestra consideración: Los abajo firmantes, integrantes de la agrupación TATE CAMPEÓN, nos dirigimos a Ud. a efectos de poner en su conocimiento, y por su digno intermedio a la Comisión Directiva de la institución, los siguientes dos puntos:



— “En virtud de no haberse podido establecer fehacientemente la deuda que el club mantiene con sus acreedores, fundamentalmente con ud. presidente y/o de corresponder su familia, que en función de la respuesta que les dieran a los auditores propuestos por esta agrupación, por haber sido incautada por el Ministerio Público de la Acusación, no cuenta la institución con la documentación de los últimos 8 o 9 años aprox. que respalden tales gestiones y que está pendiente, según es de público conocimiento e incluso contestaran a los mismos, se expida la justicia sobre varios aspectos que podrían agregar valor a la necesaria determinación del monto, solicitamos a la Comisión Directiva, quien tiene los instrumentos, medios y poder para hacerlo, tome los recaudos y medidas suficientes para que no haya retiros de ningún tipo (por ejemplo en pesos, dólares o acuerdos contractuales) que intenten compensar una supuesta suma que ud. dice que UNIÓN adeuda según asamblea extraordinaria del 28/08/2019”.



— “Habiéndose mantenido una reunión el 11/11/2019 con los auditores que hemos propuesto oportunamente, donde les manifestara su intención de convocarlos previo a la asamblea ordinaria destinada a tratar memoria y balance del ejercicio cerrado el 30/06/2019, con el fin de que observaran con anterioridad dicho documento y a sabiendas que hasta la fecha no lo han hecho, venimos a informar que nos parece razonable y determinante que este llamado se haga extensivo con claridad a las demás agrupaciones y que todos podamos participar de tal encuentro.



“Aprovechamos a darle aviso que, con la totalidad del material disponible, serán no menos de 21 días anteriores a la asamblea los que consideran prudentes nuestros técnicos en la materia que necesitarán para emitir una opinión seria, hacer alguna observación responsable, etc. respecto al balance del ejercicio cerrado el 30/06/2019. Sin otro particular lo saludamos atte”.

La Carta