"Nos preparamos para una realidad de crisis y nuestro gobierno será austero"

El intendente electo dijo que asumirá “el empleo más importante” de su vida. Aseguró que “no existe transición”, que “hay un ocultamiento de un lado y el pedido de información del otro” y cuestionó: “¿Por qué se pide una readecuación del presupuesto, si nos dicen que está el dinero (para pagar salarios)?”. Está casi confirmado: el acto de traspaso de mando se haría el 12 de diciembre.

A pocos días de asumir al frente de la intendencia de la ciudad, (el acto protocolar se haría el 12 de diciembre), el intendente electo Emilio Jatón visitó el programa “En el umbral” que se emite por CyD Litoral. “Es una carga y un desafío importante, quizás el empleo más importante de mi vida. Ya no bastan los 90 mil votos, hay una ciudad expectante y el desafío es poner la impronta propia a lo que se viene”, aseguró.

Luego de las elecciones generales del 16 de junio, que proclamaron a Jatón como intendente por el período 2019-2023, comenzó una prolongada etapa de transición. “No existe la transición, existe un ocultamiento de un lado y el pedido de información del otro”, criticó y aseguró que “nos estamos preparando para una realidad que va a ser de crisis, pero con la mirada puesta en que de las crisis también salen muchas oportunidades. Empezamos a hablar de un gobierno austero. Nuestro gobierno decidió reducir un 30% el costo político de todos sus equipos, además empezamos a pensar en ideas lo menos costosas posibles”.

Respecto a la elección de su gabinete, que presentó el pasado martes, Jatón comentó: “Es un equipo que fue surgiendo a través del conocimiento de mi aparición en la política hace casi tres años y medio. Estamos muy contentos con ese equipo de trabajo porque se ha sumado gente que viene del sector privado, de la gestión y también de la universidad”.

Teniendo en cuenta que algunos de los funcionarios elegidos provienen de otros espacios políticos, como por ejemplo del radicalismo o del espacio Creo, el intendente electo explicó que “intentamos no ir detrás de esos abanicos que se asemejan a lo que puede llegar a ser un mapeo político. Lo que primero tuvimos en cuenta fue la capacidad técnica de las personas”.

La ciudad que espera encontrar

El actual concejal analizó en qué situación recibirá a la ciudad y enumeró varias dificultades: “Cuando uno la recorre se da cuenta de que está complicada. Desde lo económico, los números que tenemos nos dan la pauta de que hay deudas; tenemos servicios a punto de colapsar, no sabemos qué va a pasar a partir del 10 de diciembre con la recolección de residuos entre las tres empresas (Cliba, Urbafe y Milicic —relleno sanitario—); hay 3 mil cuadras de tierra; gran parte de la ciudad sin cloacas; y una deuda social muy alta, porque no basta con construir edificios y poner gente adentro, la gente necesita oportunidades, participar y decidir”.

Además, Jatón resaltó que “hay una cantidad innumerable de proveedores que se nos acercan con facturas en mano, que cuando las empezamos a sumar, a uno le da pavor”.

En relación a lo que significará hacer frente a los salarios y aguinaldos de los trabajadores municipales, Jatón resaltó que “es una cifra altísima y hoy se está discutiendo cómo se paga y de dónde se saca el dinero. A una semana del cambio de mandato empiezan a aparecer cosas que ya no se pueden mantener en silencio. Hay mil millones de pesos que todavía no se sabe de dónde van a salir, porque si nos dicen que está el dinero ¿por qué se pide una readecuación del presupuesto? —mencionó respecto del pedido de José Corral—”, y agregó: “Estamos evaluando ese pedido, de hecho no podemos poner en vilo a los empleados por una decisión política, pero esto se tendría que haber discutido antes”.

La gestión que se viene, con impronta social

“Los últimos datos oficiales indican un alto nivel de indigentes en nuestra ciudad, eso nos hace quitar el sueño y hasta doler el corazón”, se sinceró Jatón. En esta línea resaltó que las políticas sociales van a ocupar un espacio importante durante su gestión y contó que “una de las primeras acciones que haremos será convocar al Consejo Económico Social para que ese sea el marco referente para discutir y así encontrarle soluciones entre todos”.

“De ahí nace la impronta social y la posibilidad de hacer actividades que impacten directamente en esa ecuación social. Con estas políticas apuntamos a la infancia, a la tercera edad. El municipio, por ejemplo, nunca trabajó el problema de las adicciones y el consumo problemático es algo que impacta en la ciudad de Santa Fe”, indicó y aseguró que trabajarán en conjunto con las ONGs que siguen de cerca estas problemáticas y también le propondrán al gobierno provincial que trabaje junto a su gestión en la solución de estas dificultades sociales.

El legado, a evaluar

Entre las políticas públicas que impulsó la gestión de Corral durante sus ocho años y sostenidas como estandartes de su “legado”, Jatón reconoció que “sabemos que ha sido importante el trabajo que se hizo en los jardines infantes y las escuelas de trabajo, pero también sabemos que son pensadas 10 años atrás. Hoy tenemos que mirar a los jardines infantes de otra manera, tenemos que hacer un seguimiento de sus familias y llegar a acuerdos con los docentes porque también hay ruidos en el interior de los jardines. Las escuelas de trabajo fue una gran idea, pero hay muchos de ellos que no consiguen trabajo, no hay una interacción con las empresas, hay enseñanzas que se inculcan allí que no tienen que ver con las necesidades del mercado. Vamos a hacer una mirada exhaustiva sobre esas dos cuestiones y las vamos a reformular”.

La presidencia del Concejo

El 6 de diciembre se elegirán las nuevas autoridades en el Concejo Deliberante, entre ellos el nuevo presidente. “Es tiempo de que el Frente Progresista recupere la presidencia del Concejo, vamos a intentar que se dé eso. Yo no estoy en las negociaciones, sino que están los concejales. Mi cabeza está puesta en otro lado”, sostuvo Jatón y analizó que es una decisión que requiere “mucho consenso” y que el próximo presidente necesita tener un proyecto para presidir el Concejo.

La mirada del próximo secretario General

Junto a Emilio Jatón estuvo en el piso de CyD Litoral, Miguel González, futuro secretario General. “Trabajar con Emilio es un placer. Es un equipo que viene con distintas trayectorias y que también sirve para que te amplíen la mirada. En mi caso haber transitado muchos años en la gestión pública me permite tener bastante entrenamiento y saber de qué se trata la cosa pública”, dijo.

Entre algunos de las aspectos que trató, González se refirió a los servicios públicos que tendrán que volver a licitarse, tal es el caso de la recolección de residuos, tras la rescisión del contrato con la empresa Cliba. “Para licitar un servicio tenés que tener claridad sobre los recursos que tenés para diseñar cualquier cosa. No se puede comprar si no tengo recursos, porque uno puede diseñar el mejor sistema de recolección o de transporte público, pero se tiene que tener claridad si va a ser sostenible. La idea que nos transmitió Emilio fue ‘transitemos un primer momento, tratemos de ver en dónde estamos parados’”, y agregó: “También hay que rescatar, sin prejuicio, las cosas que se hicieron correctamente, pero darle una vuelta de tuerca”.