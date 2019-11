https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.11.2019 - Última actualización - 14:32

14:24

Hay dos niños muertos y otros dos heridos en estado "grave" Vuelco en la Ruta 2: familiares de las víctimas responsabilizan al conductor

Familiares de los estudiantes de la escuela de Benavídez responsabilizaron al conductor por el vuelco del micro en el que iban a San Clemente, por el cual murieron dos niñas de entre 11 y 12 años y otros dos escolares quedaron en "estado grave".





"Conozco esta ruta, creo que el chofer venía 'boludeando' o se quedó dormido. Mi hijo me dijo que venía fuerte y que quiso doblar y ahí tocó la cuneta y se dio vuelta", dijo a Télam Marcelo, que tenía a su hijo Jonathan en el vehículo.





El niño, añadió, terminó con "raspones en los brazos, piernas y en la cabeza, pero está bien".





"Le avisaron por WhatsApp a mi señora hoy a la mañana del accidente. No sabía cómo estaba mi hijo, fue muy angustiante. No teníamos manera de comunicarnos al principio. Recién cuando llegamos a Atalaya supimos cómo estaba", relató el hombre.





El accidente ocurrió en el kilómetro 141, a la altura de Lezama, donde el micro volcó y quedó cruzado sobre la calzada por causas que aún se desconocen.





En el vehículo operado por la empresa Silvicar viajaba un contingente de 43 estudiantes de la escuela 41 Rosario Vera Peñaloza de Benavídez junto con seis mayores, dos coordinadores y los dos choferes y se dirigían a San Clemente del Tuyú en un viaje de cierre de la escuela primaria.





Néstor, abuelo de una de las alumnas, contó que su nieta de 12 años "tiene unos golpes en la espalda pero está mejor. La nena está asustada, lloraba".





"Me parece que el chofer fue muy irresponsable, hoy en día maneja cualquiera. No respetan nada", aseveró el hombre y agregó que "me enteré hoy a la mañana del accidente cuando me llamo mi hijo que vio en la televisión que hubo un accidente con un micro en la ruta 2 que llevaba chicos".