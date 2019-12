Nuevo Concejo: tres tercios, más mujeres, un "llanero solitario" y mayoría opositora

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Frente Progresista será la primera mayoría -siete ediles-, pero entre el PJ, Cambiemos y Barrio 88 (con una banca), el arco opositor suma 10 peldaños. Siete concejalas sobre 17 bancas en total le darán más equilibrio de género. Alcanzar acuerdos políticos será el gran desafío.

Frase remanida pero cierta: el Concejo Municipal es la “caja de resonancia” de los vecinos y vecinas de la ciudad, el primer contacto con la ciudadanía de a pie. Ahora desembarca una nueva conformación: heterogénea por las extracciones políticas de los flamantes actores, con mayor presencia femenina (siete concejalas sobre 17 bancas), y con un Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que será la primera mayoría, pero que seguramente deberá lograr acuerdos con una oposición que suma 10 peldaños: cinco del Pro-Cambiemos, cuatro del PJ y un “solitario” que posicionará a un nuevo partido local: Guillermo Jerez, de Barrio 88.

Además, aparece el “factor juventud”. Un gran número de la nueva conformación legislativa se caracterizará por ser “sub 40”, y esto podría tal vez orientar la agenda del parlamento local a temas más actuales e instalados a nivel global: el cambio climático, los reclamos por la ampliación de derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, sin que eso obste a abandonar los temas más locales: problemas en los barrios, más acceso a servicios básicos, etcétera.





Pero también está la elección de autoridades, que ocurrirá en la sesión preparatoria de este viernes 6: se elegirán presidente, vice primero y vice segundo. El intendente electo Emilio Jatón admitió que le gustaría que el titular del nuevo Concejo sea alguien del FPCyS, es decir, del próximo oficialismo. Lo cierto es que suenan algunos nombres, como el del radical frentista Leandro González (uno de los “históricos” del Legislativo), e incluso de Laura Mondino, mujer del círculo político de confianza del ex periodista.





El PJ quiere jugar sus cartas: en el “radiopasillo” del recinto se escucha el nombre de alguien cercano a la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas: Juan J. Saleme. También suena Jorgelina Mudallel, del riñón perottista. Y el actual presidente del Cuerpo, Sebastián Pignata. Quizás el bloque Pro-Cambiemos haga lo propio: sus soldados son el “dúo Carlos”: Carlos Pereira y Carlos Suárez. Habrá que esperar si hay acuerdo unánime por un único nombre, o si se forzará a una votación que seguramente será reñida.













Hacia adentro del FPCyS







El FPCyS quizás aparece como la fuerza más heterogénea: Julio Garibaldi, de la militancia universitaria del socialismo (el MNR), que ingresará al Concejo con el backup de haber sido diputado provincial; Lucas Simoniello, del sector radical frentista de Encuentro Santafesino, que fue subsecretario de Gestión del Suelo provincial. Aparece además Leandro González, también radical frentista y de largas “batallas” sobre sus espaldas en el recinto de Salta 2943.





Dentro de este bloque, Laura Mondino es socialista y militante feminista; cercana a los “pañuelos verdes” es también Valeria López Delzar, aunque ésta pertenece al Espacio Creo, que tiene como uno de los referentes locales a Franco Ponce de León (quien será el director de Derechos y Vinculación Ciudadana de Jatón) y a Pablo Javkin, radical de origen, frentista e intendente electo de Rosario. Estos últimos dos formaron parte —en sus carreras políticas— de la Coalición Cívica.





Por su parte, María Laura Spina —otra de las caras nuevas, que ya asumió en lugar de Emilio Jatón, intendente electo— es radical frentista; participó por el espacio NEO de la UCR en la lista de la elección para el Concejo que encabezó Jatón en 2017, y por el corrimiento de las listas lo reemplazó en su banca. Se ha mostrado cercana al movimiento feminista: abogada y especialista en Derecho Informático, “comprometida con la democracia, el federalismo y los derechos de las mujeres”, dice en su cuenta de Twitter. La también frentista Mercedes Benedetti, un caso similar.













Hacia adentro de Cambiemos





Dentro del bloque Pro-Cambiemos, siguen en sus mandatos dos años más Carlos Pereira y Carlos Suárez, otros dos “históricos” del Legislativo. Son radicales aliados a Cambiemos y férreos defensores de la gestión del ahora ex intendente José Corral. Suárez, huelga recordar, formó parte de Cauce Progresista, en su génesis un sector aliado del FPCyS. Fue próximo a Jorge Henn y al ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver. Hasta que con los años se quebró el Frente, y el actual concejal cerró filas con la coalición Cambiemos.





Otra defensora de la gestión Corral es Inés Larriera, que no proviene de la política en sentido estricto, sino del trabajo social: fue referente de la Fundación Conin en Santa Fe. En su agenda legislativa, insiste mucho en los derechos de la niñez y la adolescencia.





Y a su vez, dentro del mismo bloque aparecen dos “Pro puros”: Luciana Ceresola —que sigue su mandato dos años más— y Sebastián Mastropaolo. “Abogada, escribana, Militante del Cambio, #JuntosPorElCambio”, se define Ceresola en su cuenta de Twitter, con una imagen del slogan macrista #SíSePuede, durante la última campaña electoral por la presidencia de la Nación. Del mismo corte político es Mastropaolo: abogado, Jefe de la Región Litoral de Anses. “#JuntosPorElCambio #SalvemosLasDosVidas”, dice en su descripción.









Hacia adentro de PJ y Barrio 88





El bloque PJ tampoco deja de ser variopinto en su composición. Juan J. Saleme, quien ya fue concejal, integró el NES, una línea interna del justicialismo que llevó a la diputación nacional a Alejandra Rodenas, la cual acompañará a Omar Perotti en al gobernación santafesina.





Bajo el mandato de un “peronismo unido”, Saleme cerró bloque único para el Concejo con Sebastián Pignata; Federico Fulini (de Unidad Ciudadana, Profesor de Historia y secretario general de la Juventud Peronista del departamento La Capital) y con Jorgelina Mudallel, que ingresó en reemplazo del senador electo Marcos Castelló, ambos de fuerte cercanía con el ala perottista dentro del PJ santafesino.





Finalmente, aparece la sorpresa en un bloque unipersonal: Guillermo Jerez, del joven Barrio 88, un partido de extracción política vecinal, y acaso “filoperonista”: Barrio 88, sin pertenecer al PJ, se expresó orgánicamente a favor de la fórmula del Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, que gobernará los destinos del país desde este 10 de diciembre). No obstante, Jerez subrayó públicamente la autonomía de su partido respecto de la toma de decisiones políticas.