Tenso momento en el Concejo

Polémica: Saleme no saludó a Pignata y dejó en claro la división del PJ

El edil del PJ mostró su molestia tras reconocer que no hubo consenso para que él llegue a la presidencia.

En el medio de la acto de jura y asunción de los nuevos concejales de la ciudad de Santa Fe se vivió un tenso momento cuando Juan José Saleme no saludó a su Sebastián Pignata, actual presidente del cuerpo legislativo. Minutos antes, el propio Saleme reconoció que el presidente del Concejo será Leandro González porque no se llegó a un consenso y el bloque del PJ no participa del acuerdo entre el Frente Progresista y Juntos por el Cambio. Entonces, tras prestar juramento, Saleme (que tenía chances de ocupar el cargo de Presidente del cuerpo legislativo local) le negó el saludo a Pignata; no así a todos los presentes. La palabra de Saleme

