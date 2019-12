https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.12.2019

16:04

Información contra la desinformación Es falsa la carta de Lanata a Macri que se viralizó en redes sociales

- El mensaje circulaba por redes sociales previamente sin la firma del conductor de radio y tv.

- El texto hace referencia al resultado de las elecciones presidenciales, pero desde principios de octubre Lanata se encuentra hospitalizado y no ha hecho declaraciones públicas sobre la actualidad política.

- El texto fue desmentido por el entorno del periodista y por el equipo de Comunicación de Presidencia de la Nación.

Por Reverso

Circula por redes sociales y WhatsApp una carta pública dirigida al presidente de la Nación, Mauricio Macri, supuestamente firmada por el periodista Jorge Lanata. Sin embargo, Reverso pudo confirmar que esto es falso.

En Facebook, la carta fue compartida más de 30 mil veces (ver acá, acá y acá). En Twitter, la cuenta @LanatoForever, que se identifica como cuenta no oficial, también compartió el texto. Además, el mensaje fue enviado al número de WhatsApp de Reverso para que fuera verificado (+54 9 11 3182-3655).

Por otra parte, el texto también circula a través de un link al sitio “Colussi 52”, que fue compartido casi 3 mil veces en Facebook, según datos de Crowdtangle, una herramienta para medir la viralización de contenidos en redes sociales. La imagen de una captura de esta publicación también ilustra muchas publicaciones en esta red social que compartieron la supuesta carta.

La ex esposa de Lanata y Casa Rosada desmintieron la autenticidad

“Estimado Presidente, usted váyase tranquilo a disfrutar de su dinero, de su familia y de su vida placentera. Y ya no se preocupe por el que no lo votó a usted”, dice la supuesta carta escrita por el conductor de tv en El Trece y ex director de Página 12, que concluye: “No se puede ayudar al que no quiere ayudarse. Un placer haberlo tenido como Presidente”.

La autenticidad del mensaje fue desmentida a Reverso por la ex esposa del periodista y su productora, Andrea Rodríguez, ya que Lanata está internado. Además, la carta fue desmentida a este medio por el equipo de Comunicación de Mauricio Macri, supuesto receptor de la misiva, que indicóno tener ningún indicio de ese mensaje.

El mismo texto circula en redes desde octubre, pero sin la “firma” de Lanata

Reverso realizó una búsqueda manual del texto de la carta viral en Facebook y detectó que las mismas palabras adjudicadas a Lanata circulan por lo menos desde el 28 de octubre último y sin la “firma” del periodista, un día después de las elecciones que le dieron la victoria al presidente electo, Alberto Fernández (Frente de Todos).

Las primeras publicaciones de Facebook fueron copiadas y pegadas en muros de diferentes personas y, como forma de finalizar la publicación, en vez de adjudicárselo a Lanata escribieron: “Y a quien no piense como yo, lo invito a usar su muro para expresarse. Gracias” (sic) (ver acá y acá).

Posteo de Facebook del 29 de octubre último en un muro de un usuario en donde se puede ver que el texto viral es, en realidad, una reflexión y no una carta de Lanata.

El texto viral fue también compartido el 28 de octubre último en el grupo de Facebook “Lanata sin Filtro”, que no es oficial del programa que se emite en Radio Mitre. La publicación fue realizada, al igual que las anteriormente mencionadas, como una reflexión personal y tuvo más de 9 mil compartidos.

El medio que difundió la supuesta carta es “Colussi 52”

La supuesta carta de Lanata fue publicada por un sitio web llamado “Colussi 52” que tiene las características de un portal de noticias. También fue replicada por los portales “En Orsai” y “La Crítica”; ambos citaron a Colussi 52 como fuente de la información, se refirieron al texto como “la supuesta carta”, pero no la desmintieron.

La publicación de la carta falsa en el sitio web fue realizada dentro de la sección “puteríos” del portal. Sumado a ello, al ingresar a las redes sociales del “medio” se puede ver que la mayoría de las fotos subidas son “selfies” del propietario de la cuenta, Alejandro Colussi, y no contenido informativo.

Debido a esto, varios usuarios de redes sociales dudaron de la veracidad del contenido publicado. En Twitter, por ejemplo, comentaron: “Coincido con el texto de la carta, pero por la pobre retórica utilizada dudo que haya sido escrito por Lanata. Y además ¿publicada en la sección Puteríos de un portal ignoto?” (sic).

Otros escribieron: “No parece escrito por Lanata”; “Recibí ese texto hace un mes por Whatsapp. No es el estilo de Lanata” y “No es de Lanata. Es una mujer que lo escribió hace rato en Facebook”.

Capturas de los comentarios en Twitter de usuarios que dudaron de la veracidad de la nota publicada en “Colussi 52”

Reverso se comunicó con el sitio web que publicó la carta falsa para saber por qué difundieron un contenido falso, pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.

Lanata no hizo declaraciones públicas sobre política

El periodista aclaró en 2016 que no tiene cuenta personal en Twitter. Sin embargo, existe la cuenta verificada de Twitter @LanataTV en donde se comparte información acerca de sus proyectos periodísticos y su salud. El último mensaje fue publicado el 3 de octubre último, cuando se compartió un parte médico de la Fundación Favaloro con el estado del periodista.

Ese mismo día, el canal TN transmitió un video donde Lanata anunció que, por motivos de salud, tendría que suspender todos sus programas -Periodismo Para Todos (El Trece), Lanata sin filtro (Radio Mitre) y Hora 25 (TN)- hasta fin de año. Desde entonces no hizo otra aparición pública, según un relevamiento realizado por este medio en Google, YouTube y redes sociales.

A finales de noviembre último, el presidente Macri visitó a Lanata en la clínica Fleni. En diálogo con Clarín, el periodista confirmó el encuentro y comentó el progreso de su salud después de la caída que lo alejó de sus programas de radio y televisión.



Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Autoras: Victoria Leiva y Lucía Martínez

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Laura Zommer

Edición 3: Cecilia Becaría