Sábado 07.12.2019

La chica volvía de festejar su cumpleaños

Un policía mató a su ex novia a puñaladas

El autor del crimen, de 21 años, tenía una orden perimetral para no acercarse a la víctima, que lo había denunciado dos veces, la última vez una hora antes del femicidio.

Tras el asesinato Brian Dirassar se quedó sentado al lado del cuerpo de la víctima. Allí fue atrapado por la policía. Foto: Captura digital



