Tras la derrota con Central Alfaro: "Me voy tranquilo, fue un año muy duro y difícil"

Gustavo Alfaro dijo anoche que se va de Boca Juniors "tranquilo" pese a que "fue un año muy duro y dificil", tras la derrota ante Rosario Central (1-0) por la 16ta fecha de la Superliga.

"Me voy tranquilo luego de lo que fue un año muy duro y difícil para todos. Este es un momento donde hay que tener tranquilidad y esperar", sostuvo Alfaro en rueda de prensa tras haber dirigido su último partido en Boca.

El contrato de Alfaro vence el 31 de diciembre y no está en los planes de la oposición que representan Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, quienes se perfilaban esta noche para ganar las elecciones en el club de la Ribera.

"La disputa política se metió en el medio y repercutió en el sentimiento del equipo", entendió el entrenador, que a la vez estimó que "en el medio de todo hubo un montón de cosas muy buenas en un momento que era difícil tomar el equipo", dijo.

Sobre la Copa Libertadores que jugó Boca, consideró que le ganaron "bien a Liga de Quito, Paranaense y River" (en la Bombonera, triunfo que no alcanzó porque el "millonario" lo eliminó en semifinales.

El DT reconoció, finalmente, que a su equipo "le faltó final" y reiteró que se iba "tranquilo, pese a todo".

"No tuvimos ni grandes virtudes ni grandes errores. Volvería a hacer las cosas de la misma manera, ajustando las que faltaron. No hay grandes reproches", manifestó fiel a su criterio.

"Los balances se hacen después. Los hará Boca y yo también, y en base a eso se tomarán decisiones. Si me voy de Boca, no será por una declaración", avisó el ex técnico de San Lorenzo y Arsenal, entre otros.

Alfaro no se olvidó de una referencia hacia el pueblo boquense al manifestarse "agradecido con la gente, con el apoyo increíble del hincha, fue una lástima que nunca se pudo llevar visitantes a ninguna cancha", valoró el rafaelino, de 57 años.

"Siento gratitud por todas las personas que trabajaron con nosotros. Al igual que los jugadores, que tienen una humildad y una jerarquía increíble. No tengo más que palabras de gratitud con el mundo Boca", resaltó Alfaro al cierre de sus declaraciones.

En tanto, el plantel "xeneize" quedó licenciado y volverá a los entrenamientos el viernes 3 de enero, para empezar la pretemporada con un nuevo entrenador, que tendrá la misión de llevar a Boca a los primeros planos en 2020 y con la expectativa que deja la situación de Carlos Tevez, cuyo contrato vence también a fin de año.

