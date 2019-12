https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.12.2019 - Última actualización - 15:28

13:49

Día internacional de los Derechos Humanos ¿Por qué el cambio de mando siempre es el 10 de diciembre?

Desde el regreso de la democracia a nuestro país, se estipula que el traspaso de mando entre presidentes se realice el 10 de diciembre inmediatamente posterior a las elecciones. Así lo impuso Ricardo Alfonsín, tras ganar las elecciones nacionales de octubre de 1983, en una historia poca conocida de las negociaciones con el gobierno de facto.



Aunque la idea original de la junta de comandantes era convocar a elecciones para finales de 1983 y luego llevar adelante un proceso de transición de seis meses hasta la entrega del poder al presidente electo, el dirigente radical logró torcer esa voluntad. La primera fecha elegida para el traspaso fue el 25 de mayo de 1984, y el objetivo era ganar tiempo para negociar con las nuevas autoridades antes de entregarles el poder, sobre todo la impunidad de los jefes militares por los crímenes de lesa humanidad.



Sin embargo, en los primeros meses de 1983 los dictadores reconocieron que era un plazo demasiado largo. Al desprestigio de las Fuerzas Armadas por la derrota en Malvinas y las violaciones de los derechos humanos se sumaban una inmanejable debacle económica y una incontenible oleada de protestas sociales. Con ese panorama, promulgaron el decreto-ley 22.847 que fijaba el 30 de enero de 1984 como fecha de cambio de mando.



No obstante, tras el triunfo en las urnas, el presidente electo advirtió la gravedad de la situación y exigió adelantar la entrega del poder. El gobierno militar ya no tenía plan ni poder político para encauzar la situación, y no opuso resistencia. Así, el 16 de noviembre, apenas 17 días después de las elecciones, se promulgó el decreto-ley 22.972 que modificaba la anterior ley electoral y establecía el 10 de diciembre como fecha de asunción de las autoridades democráticas.



Pero el 10 de diciembre no es un día cualquiera. Fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Alfonsín buscó darle aún más significación a la ceremonia que marcaría la recuperación de la democracia fijándola para la misma fecha en la que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 como símbolo de un "nunca más" a las atrocidades vividas durante la Segunda Guerra Mundial.

La excepción

Luego de la crisis del 2001, la salida anticipada de De la Rúa y y el gobierno interino de Eduardo Duhalde para completar el mandato del radical, el 27 de abril de 2003 fueron convocadas las elecciones presidenciales.

Foto: Gentileza

Ya que ningún candidato superó el 45 por ciento de los votos, o el 40 por ciento con una diferencia superior a los diez puntos con el segundo, Menem y Kirchner pasaron a una segunda vuelta, prevista para el 18 de mayo de ese año. Pero cuatro días antes de los comicios, cuando todas las encuestas adelantaban una importante derrota para el ex presidente, Menem anunció que se bajaba del balotaje, situación ante la cual Kirchner fue declarado presidente electo y asumió el cargo del 25 de mayo de ese año, día en que Duhalde le colocó la banda presidencial.