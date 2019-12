Costamagna, en busca del protagonismo perdido por el Ministerio de la Producción

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hoy se presentó a los empleados de la cartera. Les prometió valorarlos “de verdad, no en lo discursivo”. A cambio les pidió compromiso para recuperar territorialidad y proximidad con los sectores productivos.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Con un discurso de neto corte motivacional, el flamante Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, presentó su gabinete a los empleados de planta durante una ceremonia que se realizó esta mañana en el hall de ingreso. Les planteó el objetivo de recuperar el rol técnico y territorial que alguna vez tuvo la cartera y para ello propuso una relación “transversal” en la que funcionarios políticos y personal de carrera trabajen a la par.

“Lo importante son ustedes, nosotros no podemos hacer nada solos, los vamos a involucrar en esto y lo haremos de verdad, no en lo discursivo”, les dijo el ministro. A su lado una veintena personas que, al igual que él, llegan a formar parte del gabinete desde el sector privado. Por eso apeló a la lógica de ese ámbito para motivar a los trabajadores del sector público. “Sabemos que las equivocaciones se pagan caro y que si uno afloja cae en el cuerpo del otro; sabemos que tenemos que tirar parejo del carro; que tenemos que ser los mejores y los más eficientes”. De la misma manera remarcó que existen “las recompensas y los premios”, buscando transmitir que en su gestión se valorará el esfuerzo “en serio, no con palabras, para aquellos que se involucran”.

Dos colaboradores de la primera hora del nuevo ministro: a su izquierda Germán Burcher; y detrás Juan Ignacio Naput. Foto: Juan Manuel Fernández

En el pasado Costamagna se había desempeñado dentro de la cartera. Durante la segunda gobernación de Jorge Obeid fue Secretario de Agricultura del entonces ministro Roberto Ceretto. Por lo tanto habló frente a muchas caras conocidas. A ellos, pero sobre todo a los nuevos, los conminó a rescatar un rol institucional que el área fue perdiendo en las últimas décadas. “Este ministerio fue parte de la historia de la provincia; en los procesos de colonización, en el norte fundamentalmente en la distribución de tierras de La Forestal; los laboratorios de investigación; tuvimos los mejores extensionistas de la provincia; y programas que marcaron un hito en la forma de trabajar entre el sector público y privado”, enumeró. También recordó que la cartera “lideraba la generación de información, no era copiar y pegar”. Para ello -rememoró- trabajaban en conjunto con INTA, las Universidades, las Bolsas y entidades intermedias.

Ahora, en cambio, “vemos grandes dificultades, se los quiero decir de corazón”, le advirtió al personal. “No se le dio la importancia, no se involucró a la gente del ministerio, me da la sensación de que en 12 años muchos de ustedes vieron pasar la vida acá adentro y eso no puede pasar; creemos y estamos absolutamente convencidos de que se puede repetir lo que alguna vez fue el ministerio con sus técnicos, su gente, su personal administrativo”.

A diferencia de la gestión anterior, que según los empleados se excedió en la creación de cargos políticos, que habrían llegado hasta 60, Costamagna dijo: “acá somos pocos, 20 funcionarios”. A pesar de que se incorporaron otras carteras como Ciencia y Tecnología y Transporte. Por ello insistió en “esto es transversal”. Dijo confiar en que hay capacidad en el personal y que con conocimiento y compromiso se puede volver a darle dinamismo a la cartera. “Todos aquellos que tengan ganas de laburar, que quieran ser parte de este sueño, creanmé que en nosotros van a encontrar todo el apoyo”. Y agregó que no se contratará “gran cantidad de gente”, sino que confiarán en los que están.

Gabinete: Jorge Torelli, Secretario de Agroalimentos; Juan Marcos Aviano de Comercio Interior; y Alejandro Grandinetti en Turismo. Foto: Juan Manuel Fernández

“De alguna manera le vamos a encontrar la vuelta el entusiasmo, para que se sientan parte de lo que queremos”, insistió. En ese rumbo propuso “poner el ministerio en el territorio” para que nuevamente esté cerca de las necesidades del productor. “Lo peor que le puede pasar a una persona es ver pasar las cosas; hay que ser parte de las cosas y para eso hay que tener entusiasmo”, reflexionó.

Por lo reciente del arribo al cargo, Costamagna se sinceró: “sería irresponsable hablar hoy a futuro sobre cómo lo vamos a hacer”. De hecho algunos integrantes del gabinete ni siquiera sabían con certeza la denominación del cargo que ocuparán. De todos modos, el ministro delineó un organigrama a partir de la presentación de su equipo. La segunda línea está compuesta de Secretarías: Industria será dirigida por Claudio Mossuz; Agroalimentos por Jorge Torelli; Germán Burcher en Comercio Exterior; Logística a cargo de Melina Gavatorta; Desarrollo Territorial y Arraigo bajo el mando de Fabricio Medina; Comercio Interior para Juan Marcos Aviano; y Alejandro Grandinetti en Turismo. También se presentaron Enrique Bertini y Eva Rueda en Ciencia y Tecnología; Rubén Alcaraz en la Dirección de Carnes y Abel Zenclussen en la de Lechería. En cambio no hubo un nombre para Transporte, que también quedó dentro de la cartera de Costamagna, aunque el designado sería Osvaldo Miatello.