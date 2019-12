https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.12.2019 - Última actualización - 20:46

19:33

El trabajo de la Comisión de la Memoria

Siguen las obras para recuperar la historia de la ex Comisaría Cuarta

Todavía no hay una fecha concreta de finalización de las tareas, pero algunas escuelas ya la visitaron. Durante la última dictadura, pasaron por allí más de 400 detenidos de forma ilegal.

Los archivos. Muchos de ellos, donados por Diario El Litoral. Con estos materiales la comisión investiga y produce las entrevistas. Foto: El Litoral



Foto: El Litoral

El trabajo de la Comisión de la Memoria Siguen las obras para recuperar la historia de la ex Comisaría Cuarta Todavía no hay una fecha concreta de finalización de las tareas, pero algunas escuelas ya la visitaron. Durante la última dictadura, pasaron por allí más de 400 detenidos de forma ilegal. Todavía no hay una fecha concreta de finalización de las tareas, pero algunas escuelas ya la visitaron. Durante la última dictadura, pasaron por allí más de 400 detenidos de forma ilegal.