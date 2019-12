"La visita del gobernador es un respaldo para el sector industrial"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En su primera actividad pública tras la asunción, el gobernador visitó la sede de Fisfe. Se comprometió a impulsar la adhesión de la provincia a la Ley nacional de ART.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Victor Sarmiento, destacó el respaldo que para el sector industrial significó que la primera actividad pública del gobernador Omar Perotti haya sido a la sede de Fisfe, enfatizó las coincidencias que tuvieron con los objetivos que la gestión provincial se fijó para el sector productivo y se mostró conforme con el compromiso que asumió el primer mandatario de darle un impulso decisivo al proyecto de adhesión provincial a la ley nacional de ART.





“Que la primera actividad pública de Omar haya sido una visita a la Federación es un privilegio y lo tomamos como un respaldo al sector productivo de la provincia. La industria santafesina viene muy castigada, no escapa a la realidad del resto del país, especialmente en estos últimos 17 meses. Lo que estabamos necesitando rápidamente era un acompañamiento porque en la provincia perdimos 370 empresas, hay 350 en procedimiento preventivo de crisis y se destruyeron mas de 9 mil puestos de trabajo. Necesitamos urgente medidas que acompañen al sector productivo en su conjunto sin que haya una brecha ni grieta entre el campo y la industria. Tenemos que remar todos juntos: campo industria y comercio porque si nos va bien a todos le va a ir bien a la provincia”, dijo Víctor Sarmiento.





Perotti asistió este lunes en Rosario al acto de balance y brindis de fin de año de la Federación Industrial Santa Fe donde convocó a los presentes a trabajar por una provincia “industrial, con valor agregado, producción, ciencia y tecnología, y potenciarla plenamente para convertirla en el motor de la Argentina”.





La presencia en la sede de Fisfe también de la vicegobernadora, el interventor de la EPE, funcionarios del ministerio de la Producción, el ministro de Trabajo, legisladores nacionales y provinciales; los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, y de Pérez, Darío Corsalini, entre otras autoridades y miembros del consejo directivo, “es una muestra evidente de que hay una decisión del gobernador de seguir reafirmando con su presencia lo que venía diciendo en el discurso en la campaña”, enfatizó.





“Omar ponderó el esfuerzo que hicimos los industriales santafesinos en estos ultimos tiempos para mantener los puestos de trabajo cueste lo que cueste y ha llegado el momento de poner el potencial que tiene la provincia de pie. Yo le dije que si no entendemos que Santa Fe es una de las provincias mas importantes del país porque es la segunda que aporta al PBI después de provincia de Buenos Aires estabamos entendiendo mal el futuro y si no se generaban políticas de estado para el sector industrial íbamos a equivocar el camino. Sería de tonto no comprender que hay que ir por este lado”, destacó Sarmiento.





El titular de Fisfe recordó que desde su sector vienen promoviendo un cambio de modelo económico porque durante los cuatro años de la gestión Cambiemos “perdimos, perdimos y perdimos” dinero y donde los únicos ganadores fueron el sector financiero. “Lo que noté es una fuerte decisión del gobernador de levantar a la provincia de Santa Fe en todos los sectores: productivo, de ciencia y tecnología, fundamentalmente acompañando a las pymes asistiendo a aquellas que tienen problemas para que de alguna manera puedan salir adelante”.





Sarmiento destacó el compromiso que tomó Perotti para que la Empresa Provincial de la Energía trabaje codo a codo con el sector productivo. “Nos dijo que la industria iba a estar acompañado por todos los sectores”, al tiempo que recordó que la mesa empresaria santafesina le envió al gobernador una solicitud de que no haya más aumentos de impuestos porque “la situación esta tan difícil para todos que tocar algo de eso puede ser complicado para el sector industrial y el comercio porque cualquier aumento de impuestos termina en el precio final del producto”.





Finalmente, Sarmiento dijo que le pidieron al gobernador que impulse la adhesión de la provincia a la ley nacional de ART porque a los industriales les resulta “imprescindible” que eso suceda ya que la no adhesión les cuesta entre 300 y 350 millones de pesos mensuales adicionales a todo el sector de sobrecosto de alícuota. “Prometió un rápido accionar y en el menor tiempo posible sacar la ley porque esta demostrado que las otras provincias que adhirieron bajaron su litigiosidad laboral mientras que en Santa Fe aumentó por no estar adherida”.